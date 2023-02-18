«Уотфорд» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Уотфорд» – «Вест Бромвич», который состоится 20 февраля 2023 года

«Уотфорд»

«Шершни» в Чемпион Лиге находятся на данный момент на восьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «золотых мальчиков». На выезде, выигрывая в два гола, «жёлтая армия» упустила преимущество в матче с «Редингом». Поединок завершился вничью (2:2). На прошлых выходных «Уотфорд» раскатал ничью с «Блэкберном».

14 февраля «шершни» разошлись миром с «Бёрнли».

«Вест Бромвич»

В Чемпионшипе после тридцати одного матча текущего сезона «дрозды» занимают десятое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Альбиона» за последнее время. С минимальным счётом «Вест Бромвич» одержал победу над «Ковентри Сити» в матче 30-го тура чемпионата. На выезде, пропустив два гола, в сухую «Вест Бром» проиграл «Бирмингему».

В матче прошлого тура «дрозды» раскатали ничью с «бродягами» из Блэкберна (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 2.65

Ничья – 3.25

Победит «Вест Бромвич» – 2.60

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Три личные встречи из пяти последних завершились ничейным исходом

В четырёх последних матчах из десяти «шершни» уступили своим оппонентам

За аналогичный период «дрозды» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Команды находятся примерно на одном уровне. Стоит обратить внимание на статистику очных встреч при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью в матче.