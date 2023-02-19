«Норвич» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич» – «Бирмингем», который состоится 21 февраля 2023 года

«Норвич»

«Канарейки» в Чемпионшипе на данный момент занимают девятое место. Предлагаем рассмотреть несколько игр с участием команды из Норвича. С минимальным счётом «жёлто-зелёные» проиграли в гостях команде «Бристоль Сити» в 31-ом туре чемпионата. Пропустив первыми, «канарейки» одолели «тигров» в домашнем поединке.

Нулевую ничью раскатали «жёлто-зелёные» на прошлых выходных с «Уиганом».

«Бирмингем»

«Синие» находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Ознакомимся с успехами команды из Бирмингема в недавних матчах. Уверенную победу одержали «синие» над «канарейками» в 31-ом туре Чемпионшипа. 14 февраля «Бирмингем» проиграл дома «Кардиффу» с разницей в пару голов.

Со счётом 1:2 «синие» уступили «Хаддерсфилду» в игре прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 1.61

Ничья – 3.90

Победит «Бирмингем» – 5.20

Победит «Норвич» с форой -1.5 – 2.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре личные встречи из пяти последних

В двух играх из пяти крайних «канарейки» проиграли

За аналогичный период «синие» уступили в трёх встречах.

Прогноз

Личные встречи команд чаще всего завершались победами «жёлто-зелёных». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на победу «Норвича».