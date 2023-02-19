«Суонси» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Суонси» – «Сток Сити», который состоится 21 февраля 2023 года

«Суонси»

«Лебеди» на данный момент в Чемпионшипе занимают двенадцатое место. Предлагаем вспомнить результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». В сухую, пропустив три гола, «Суонси» потерпел поражение от «клинков» из Шеффилда в матче 31-го тура чемпионата. 15 февраля на своём поле с разницей в один мяч «чёрно-белые» уступили «Блэкпулу».

С минимальным счётом в прошлом туре «Суонси» проиграл «бродягам» из Блэкберна.

«Сток Сити»

В Чемпион Лиге на текущий момент «Сток Сити» находится на девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с футбольными поединками «гончаров» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» в матче с «тиграми». Уверенную победу одержали «гончары» над командой «Хаддерсфилд» на своём поле. На три гола от клуба «Сток Сити» гости не сумели ответить ни одним забитым голом.

18 февраля на выезде «красно-белые» уступили с минимальным счётом «Блэкпулу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Суонси» – 2.22

Ничья – 3.25

Победит «Сток Сити» – 3.20

Победит «Суонси» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Три личные встречи команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да

Только в одном матче из пяти крайних «лебеди» порадовали своих болельщиков победой

В двух поединках за аналогичный период «гончары» взяли верх над своими оппонентами.

Прогноз

Статистика последних очных встреч указывает нам на преимущество «гончаров». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.20 на победу команды «Сток Сити». Не без труда, но гости могут забрать три очка в будущем матче.