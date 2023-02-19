«Рома» – «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1676818529

сегодня, 17:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Верона», который состоится 19 февраля 2023 года

«Рома»

Римский клуб не смог добиться положительного результата в первом матче Лиги Европы, но имеет нормальные шансы исправить ситуацию уже через несколько дней. Что касается Серии А, то тут «Рома» идет на четвертом месте с 41 баллом и предстоящий матч с аутсайдером является хорошей возможностью улучшить свою позицию. Тем не менее, не стоит недооценивать соперника, который в последних своих встречах выглядел уверенно.

16 февраля «Рома» проиграла «Зальцбургу» в Лиге Европы (0:1), а 11 февраля сыграла вничью с «Лечче» (1:1).

«Верона»

«Верона» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии и находится очень близко к тому, чтобы впервые за долгое время покинуть зону вылета. На данный момент коллектив занимает 18 место с 17 баллами и всего на два пункта отстает от «Специи». Набрать очки в Риме будет чрезвычайно сложно, однако в футболе случается всякое и зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными от просмотра.

13 февраля «Верона» обыграла на своем поле «Салернитану» (1:0), а ранее шестого числа разошлась миром с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.7

Ничья – 3.5

Победит «Верона» – 5.8

Статистика

«Рома» выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

«Верона» не может победить на выезде уже 12 поединков подряд

«Рома» и «Верона» обменялись двумя победами за последние пять матчей при одной ничьей

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Букмекеры не верят в результативный матч, но мы предположим исходя из статистики, что минимум три забитых мяча в этой встрече произойдет.