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«Рома» – «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:55
«Рома» – «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Верона», который состоится 19 февраля 2023 года

«Рома»

Римский клуб не смог добиться положительного результата в первом матче Лиги Европы, но имеет нормальные шансы исправить ситуацию уже через несколько дней. Что касается Серии А, то тут «Рома» идет на четвертом месте с 41 баллом и предстоящий матч с аутсайдером является хорошей возможностью улучшить свою позицию. Тем не менее, не стоит недооценивать соперника, который в последних своих встречах выглядел уверенно.

16 февраля «Рома» проиграла «Зальцбургу» в Лиге Европы (0:1), а 11 февраля сыграла вничью с «Лечче» (1:1).

«Верона»

«Верона» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии и находится очень близко к тому, чтобы впервые за долгое время покинуть зону вылета. На данный момент коллектив занимает 18 место с 17 баллами и всего на два пункта отстает от «Специи». Набрать очки в Риме будет чрезвычайно сложно, однако в футболе случается всякое и зрители, пришедшие на стадион, не останутся равнодушными от просмотра.

13 февраля «Верона» обыграла на своем поле «Салернитану» (1:0), а ранее шестого числа разошлась миром с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.7
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Верона» – 5.8

Статистика

  • «Рома» выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • «Верона» не может победить на выезде уже 12 поединков подряд
  • «Рома» и «Верона» обменялись двумя победами за последние пять матчей при одной ничьей
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Букмекеры не верят в результативный матч, но мы предположим исходя из статистики, что минимум три забитых мяча в этой встрече произойдет.

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