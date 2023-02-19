«Хетафе» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Хетафе» – «Валенсия», который состоится 20 февраля 2023 года

«Хетафе»

«Городские» находятся на предпоследнем месте в чемпионате Испании. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «тёмно-синих» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «Валенсией». Дома с минимальным счётом «Хетафе» уступил «Бетису». Иглесиас под конец встречи забил победный гол для своей команды. Миром разошлись «городские» с мадридскими «матрасниками».

Со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура с командой «Райо Вальекано».

«Валенсия»

«Летучие мыши» в Ла Лиге занимают восемнадцатое место, опережая «тёмно-синих» на одно очко. Ознакомимся с недавними матчами команды из Валенсии. Проигрышная серия «летучих мышей» длится пять матчей подряд. В гостях «Валенсия» проиграла мадридскому «Реалу», пропустив от соперника пару мячей. С минимальным счётом уступила «Жироне».

В 21-ом туре Примеры потерпела поражение от «басков» со счётом 1:2 на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.85

Ничья – 2.90

Победит «Валенсия» – 2.95

Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 6.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45

Статистика

В шести поединках из десяти последних «Хетафе» проиграл

«Летучие мыши» уступили своим оппонентам из десяти крайних игр в семи

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Достаточно длительное время команды не радовали своих болельщиков результативной игрой с обилием забитых голов.