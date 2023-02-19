Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Тулуза» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:12
«Тулуза» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Марсель», который состоится 19 февраля 2023 года

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 10 очков в пяти последних турах чемпионата Франции и зарекомендовала себя как коллектив, который может создать проблемы любому сопернику. Сейчас клуб занимает 11 место с 32 баллами и уверенно себя чувствует себя в середине турнирной таблицы. В мате с одним из лидеров Лиги 1 хозяевам будет очень непросто, но при аккуратной игре в обороне, шансы набрать очки определенно появятся.

12 февраля «Тулуза» спокойно обыграла на своем поле «Ренн» (3:1), а восьмого числа с тем же счетом одолела «Реймс» в кубке Франции (3:1).

«Марсель»

«Марсель» продолжает показывать уверенный футбол и пытается не отставать от «ПСЖ» с надеждой побороться с парижским грандом за чемпионство. Сейчас коллектив занимает второе место 49 баллами, но в случае неудачи может потерять своем место. Матч обещает быть интересным и достаточно резким, так как обе команды в последнее время много забивают.

11 февраля «Марсель» обыграл на выезде «Клермон» (2:0), а восьмого числа в кубке Франции одолел «ПСЖ» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тулуза» – 4
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Марсель» – 1.88

Статистика

  • «Тулуза» одержала восемь побед из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Тулуза» проиграла семь последних матчей «Марселю»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Тулузой» и в этот раз также наверняка смогут победить в 1-2 мяча.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 