«Тулуза» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Марсель», который состоится 19 февраля 2023 года

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 10 очков в пяти последних турах чемпионата Франции и зарекомендовала себя как коллектив, который может создать проблемы любому сопернику. Сейчас клуб занимает 11 место с 32 баллами и уверенно себя чувствует себя в середине турнирной таблицы. В мате с одним из лидеров Лиги 1 хозяевам будет очень непросто, но при аккуратной игре в обороне, шансы набрать очки определенно появятся.

12 февраля «Тулуза» спокойно обыграла на своем поле «Ренн» (3:1), а восьмого числа с тем же счетом одолела «Реймс» в кубке Франции (3:1).

«Марсель»

«Марсель» продолжает показывать уверенный футбол и пытается не отставать от « ПСЖ » с надеждой побороться с парижским грандом за чемпионство. Сейчас коллектив занимает второе место 49 баллами, но в случае неудачи может потерять своем место. Матч обещает быть интересным и достаточно резким, так как обе команды в последнее время много забивают.

11 февраля «Марсель» обыграл на выезде «Клермон» (2:0), а восьмого числа в кубке Франции одолел « ПСЖ » (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 4

Ничья – 3.8

Победит «Марсель» – 1.88

Статистика

«Тулуза» одержала восемь побед из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Тулуза» проиграла семь последних матчей «Марселю»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Тулузой» и в этот раз также наверняка смогут победить в 1-2 мяча.