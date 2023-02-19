«Вердер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Бохум» Менхенгладбах, который состоится 25 февраля 2023 года

«Вердер»

«Музыканты» в чемпионате Германии находятся на данный момент на десятой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «бременцев». Уверенную победу в гостях одержали «зелёно-белые» над «швабами». Дома потерпели поражение от дортмундской «Боруссии», пропустив пару голов.

18 февраля со счётом 0:2 «Вердер» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту».

«Бохум»

«Несгибаемые» на текущий момент занимают в Бундеслиге шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч команды из Бохума, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «бременцами». В 1/8 Кубка Германии «невыбиваемых выбила „Боруссия“ из Дортмунда. Пропустив три гола, в сухую „Бохум“ проиграл „Баварии“ в матче позапрошлого тура чемпионата Германии.

Дома со счётом 0:2 „несгибаемые“ уступили „Фрайбургу“.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Вердер“ – 1.99

Ничья – 3.65

Победит „Бохум“ – 3.55

Победит „Вердер“ с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Из пяти последних матчей в двух „музыканты“ выиграли своих соперников

За аналогичный период „невыбиваемые“ одержали победу только в одном поединке

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

На победу „Вердера“ компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.99. Пятнадцать лет „Бохум“ не выигрывает у „бременцев“. В предстоящем матче гости не сумеют прервать эту безвыигрышную серию.