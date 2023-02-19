«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», который состоится 25 февраля 2023 года
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» из Лейпцига в Бундеслиге после двадцати одного тура входят в пятёрку самых сильных команд. Рассмотрим несколько матчей с участием «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с франкфуртской командой. В гостях «РБ Лейпциг» разошёлся миром с «козлами» из Кёльна в матче 19-го тура чемпионата. На своём поле с разницей в один мяч «красные быки» уступили берлинскому «Униону».
18 февраля «красные» взяли верх над «волками» со счётом 3:0.
«Айнтрахт»
Франкфуртская команда на данный момент находится на одну строчку ниже «красных быков» в турнирной таблице чемпионата Германии. Чтобы спрогнозировать предстоящее спортивное событие, предлагаем вспомнить недавние матчи «орлов». В 1/8 Кубка Германии «чёрно-белые» обыграли команду «Дармштадт 98». С большим счётом в гостях «Айнтрахт» потерпел поражение от «Кёльна».
В рамках матча прошлого тура франкфуртская команда выиграла со счётом 2:0 «музыкантов» из Бремена.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.43
- Ничья – 3.35
- Победит «Айнтрахт» – 2.85
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.37
Статистика
- В двух матчах из десяти последних «красные быки» проиграли
- За тот же период «орлы» только в одном поединке потерпели поражение
- Ничейным исходом завершились три личные встречи из пяти за последнее время.
Прогноз
Команды находятся рядом в турнирной таблице и демонстрируют неплохую игру на протяжении длительного времени. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35. Данный исход, в условиях, когда соперники примерно на одном уровне, наиболее вероятен.