«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», который состоится 25 февраля 2023 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига в Бундеслиге после двадцати одного тура входят в пятёрку самых сильных команд. Рассмотрим несколько матчей с участием «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с франкфуртской командой. В гостях «РБ Лейпциг» разошёлся миром с «козлами» из Кёльна в матче 19-го тура чемпионата. На своём поле с разницей в один мяч «красные быки» уступили берлинскому «Униону».

18 февраля «красные» взяли верх над «волками» со счётом 3:0.

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда на данный момент находится на одну строчку ниже «красных быков» в турнирной таблице чемпионата Германии. Чтобы спрогнозировать предстоящее спортивное событие, предлагаем вспомнить недавние матчи «орлов». В 1/8 Кубка Германии «чёрно-белые» обыграли команду «Дармштадт 98». С большим счётом в гостях «Айнтрахт» потерпел поражение от «Кёльна».

В рамках матча прошлого тура франкфуртская команда выиграла со счётом 2:0 «музыкантов» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 2.43

Ничья – 3.35

Победит «Айнтрахт» – 2.85

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.37

Статистика

В двух матчах из десяти последних «красные быки» проиграли

За тот же период «орлы» только в одном поединке потерпели поражение

Ничейным исходом завершились три личные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Команды находятся рядом в турнирной таблице и демонстрируют неплохую игру на протяжении длительного времени. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35. Данный исход, в условиях, когда соперники примерно на одном уровне, наиболее вероятен.