«Торино» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Кремонезе», который состоится 20 февраля 2023 года

«Торино»

«Торино» показывает средине результаты в чемпионате Италии и с такими потерям очков у клуба будет очень мало шансов побороться за еврокубки. Перед стартом очередного поединка команда занимает восьмое место с 30 очками и отстает от идущей на шестой позиции «Аталанты» на целых 11 баллов. В домашней встрече с последней командой чемпионата у хозяев будет хорошая возможность набрать важные три балла.

10 февраля «Торино» минимально проиграл на выезде «Милану» (0:1), а пятого числа с тем же счетом на своем поле переиграл «Удинезе» (1:0).

«Кремонезе»

«Кремонезе» продолжает оставаться единственной командой без побед в Серии А и набирает очки исключительно за счет ничейных результатов. Клуб закономерно располагается на последнем месте с восемью баллами, и чтобы покинуть зону вылета ему требуется отыграть 11 очков, что с первого взгляда кажется невозможным. Матч с «Торино» будет очень сложным и вряд ли гостям стоит рассчитывать на очки с подобными выступлениями.

12 февраля «Кремонезе» крупно проиграл на выезде лидеру «Наполи» (0:3), а ранее на своем поле уступил «Лечче» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.65

Ничья – 3.75

Победит «Кремонезе» – 5.6

Статистика

«Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кремонезе» выиграл только один матч из последних десяти в основное время во всех турнирах

«Торино» выиграл три из пяти последних встреч с «Кремонезе» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости не могут одержать ни одной победы в Серии А и вряд ли эта серия придется в выездном матче с крепким «Торино». Прогнозируем успех хозяев в этой встрече.