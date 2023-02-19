«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид, который состоится 21 февраля 2023 года

«Ливерпуль»

В этом сезоне болельщики «красных», наверное, будут переживать за свою команду больше всего, ведь в клубе не все в порядке в последнее время. В чемпионате «Ливерпуль» занимает только восьмое место с 35 баллами и должен сконцентрироваться на Лиге Чемпионов, но соперник слишком серьезный и знакомый по недавним финалам самого престижного турнира. Матч определенно носит статус центрального и порадует не только болельщиков команд, но и нейтральных любителей футбола.

18 февраля «Ливерпуль» довольно легко обыграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а 13 числа в дерби оказался сильнее «Эвертона» (2:0).

«Реал» Мадрид

Мадридский гранд не показывает фееричный футбол, но большинство матчей выигрывает на опыте и небольшом везении. Тем не менее, отрыв от «Барселоны» на данный момент составляет пять очков, при этом чемпион Испании сыграл на одну игру больше. В Лиге Чемпионов «Реал» уже не раз выбирался из трудных положений, поэтому болельщики уверены в своей команде даже в игре на таком легендарном стадионе как «Энфилд».

18 февраля «Реал» Мадрид выиграл непростой матч у «Осасуны» (2:0), а 15 числа команда без проблем разобралась с аутсайдером «Эльче» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль»– 2.3

Ничья – 3.6

Победит «Реал» Мадрид – 3

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» забивал в девяти из десяти домашних поединках за последнее время

Мадридский клуб выиграл пять из шести последних встреч с «Ливерпулем»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Оба коллектива находятся не в лучших кондициях и постараются как можно меньше пропустить и по возможности забить. Прогнозируем нерезультативный поединок.