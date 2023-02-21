У Захаряна есть вариант в Европе. Инсайдеры говорят о близости завершения сделки с топ-клубом

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сегодня, 21:00

Сам игрок не отрицает интереса команды.

В середине февраля член совета директоров «Динамо» Юрий Гафин заявил, что «Челси» больше не контактирует с москвичами на предмет перехода 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Очень обидно, что сделка, которая могла быть оформлена еще летом, становится все менее вероятной.

Однако чуть позже заговорили о том, что талантливый россиянин все же может уехать в Европу – интерес к нему проявляет топ-клуб чемпионата Турции.

На «Динамо» вышел «Галатасарай»

Первыми о переговорах между командами стали сообщать турецкие СМИ – 14 февраля появился инсайд, что «львы» согласовали с «бело-голубыми» условия трансфера Арсена. Сообщалось, что сумма отступных, которую получит «Динамо», составит 11 миллионов евро, еще 2 млн будут предусмотрены в виде бонусов.

Тем временем столичный коллектив намерен выручить от сделки не менее 15 млн евро, а сам Захарян, по слухам, хочет получать 2-2.5 млн евро за сезон.

Постепенно слухи обрастали подробностями. Согласно новым деталям, боссы турецкого коллектива выходили на связь с представителями полузащитника и осведомлялись о статусе игрока.

Дошло даже до того, что турецкие издания опубликовали комментарий 19-летнего хавбека со словами о надежде на переход:

Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются.

К слову, в «Динамо» заявили, что появившаяся в Сети реплика Арсена – фейк.

Кульминация в переговорах наступила в последние дни. Вчера появилась информация, что стороны достигли договоренности по условиям сделки – футболист в новой команде будет получать 1.2 млн евро в год. Позднее слухи дополнились инсайдами о сумме отступных – они составят 13 миллионов.

И вот сегодня окружение Арсена заявило, что никакой договоренности клубы не достигли, а сам полузащитник ответил следующее:

Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам.

Отец Захаряна Норайр дополнил, что рассматривать они будут преимущественно варианты с продолжением карьеры в Европе.

Не самый плохой вариант

Не совсем понятно, чем им не угодил «Галатасарай». Цель заиграть в Европе – это хорошо, но на пути к ней стоит обращать внимание на несколько вещей. Прежде всего, на отношение к российским игрокам в ведущих чемпионатах. Они и раньше крайне перебирались в крупные команды, а сейчас их шансы перейти из РПЛ в Испанию/Италию/Германию в разы ниже – еще летом хавбек «Локо» Дмитрий Баринов сообщал, что его переход в «Валенсию» сорвался потому, что представители Ла Лиги рекомендовали клубам отказаться от подписания футболистов с российским паспортом.

В таких условиях трансфер в «Галатасарай» — неплохой сценарий. В чемпионате Турции собрано намного больше топ-игроков, чем в Российской Премьер-Лиге (да и общая рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, значительно выше – 1,03 миллиарда евро против 762,58 млн у РПЛ ). Поэтому и конкуренция выше.

«Львы», к тому же, снова претендуют на чемпионство после провала в предыдущем сезоне. Благодаря активной работе на трансферном рынке в составе «Галатасарая» теперь есть Мауро Икарди, Николо Дзаньоло, Лукас Торрейра, Дрис Мертенс, Хуан Мата – довольно сильный подбор исполнителей. Команда по итогам 22 туров удерживает 1-е место в Суперлиге – а это значит, что сможет побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Наличие еврокубков помогает и другим европейским командам следить за успехами перспективного хавбека – как минимум на время групповой стадии. «Динамо», пока РПЛ отстранена от турниров ФИФА и УЕФА , этого предложить точно не может. Когда ты уже играешь за рубежом, шансы пойти на повышение увеличиваются (не спроста на того же Головина заглядывается «Боруссия»).

«Динамо» не нужны проблемы в центре поля

В то же время понятно, что найти полноценную замену в случае ухода Захаряна у «Динамо» не выйдет – полузащитник оказывал значительное влияние на развитие атаки. Футболистов с похожим набором качеств, которые при этом доступны российским командам, минимум.

Для клуба это будет очередной удар – причем весьма сильный. «Бело-голубые» и так сделали шаг назад, когда пришлось перестраиваться летом – ушел тренерский штаб Сандро Шварца и сам главный тренер, москвичи лишились большинства лидеров (Шиманьски, Моро, Ордец, Варела, Евгеньев и др.). Если с тем подбором исполнителей «Динамо» в перспективе могло побороться за чемпионство, то теперь потолок топ-3.

Стоит учитывать и работу «бело-голубых» на трансферном рынке зимой. До этого момента они так никого и не приобрели – хотя позиции на правом фланге атаки и в центре обороны требуют усиления (в случае с центрбеками – для глубины скамейки, Майсторович не играл на взрослом уровне). Зимнее трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля – и времени на манёвр у «Динамо» будет минимум.