Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».
Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам.
Контракт Захаряна с «Динамо» действует до лета 2024 года.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».
Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам.
Контракт Захаряна с «Динамо» действует до лета 2024 года.
Кроме того, посмотрите в сети, кому принадлежат такие клубы, как "Бешикташ", "Трабзонспор", кто основал "Галатасарай" и "Коньяспор", "Ризеспор" и "Анкарагюджю". Вы будет несколько удивлены, уважаемый Ице-9.
Армяне чувствуют себя в Турции очень даже неплохо, как и большинство этнических меньшинств.
В Турцию Захарян не поедет по определению сейчас ситуация там другая.
Кроме того, посмотрите в сети, кому принадлежат такие клубы, как "Бешикташ", "Трабзонспор", кто основал "Галатасарай" и "Коньяспор", "Ризеспор" и "Анкарагюджю". Вы будет несколько удивлены, уважаемый Ице-9.
Армяне чувствуют себя в Турции очень даже неплохо, как и большинство этнических меньшинств.
В Турцию Захарян не поедет по определению сейчас ситуация там другая.
У него одна дорога - в Краснодар или Сочи !
У него одна дорога - в Краснодар или Сочи !