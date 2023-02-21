Захарян сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

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сегодня, 13:20

Полузащитник «Динамо» сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».

Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам.

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до лета 2024 года.