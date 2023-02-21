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Захарян сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

сегодня, 13:20

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».

Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам.

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
los-desperados
los-desperados
сегодня в 18:28
слава те господи
АТГ
АТГ
сегодня в 17:52
Да ладно
протон
протон ответ Колобокforever (раскрыть)
сегодня в 17:34
Множество известных турецких футболистов и специалистов - этнические армяне.
Кроме того, посмотрите в сети, кому принадлежат такие клубы, как "Бешикташ", "Трабзонспор", кто основал "Галатасарай" и "Коньяспор", "Ризеспор" и "Анкарагюджю". Вы будет несколько удивлены, уважаемый Ице-9.
Армяне чувствуют себя в Турции очень даже неплохо, как и большинство этнических меньшинств.
В Турцию Захарян не поедет по определению сейчас ситуация там другая.
112910415
112910415
сегодня в 17:16
поставлена точка, живём дальше
баск
баск
сегодня в 16:41
В связи с землетрясением турекам продлили ТО до 5 марта, так что они ещё день-другой покуражатся на этой нелепой теме с мифическим переходом к ним Захаряна..))
AlexDen
AlexDen
сегодня в 16:29
В ближайшие года 2 вообще лучше никому не ехать в Турцию, в связи со всеми событиями
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:31
В Динамо лучше кормят.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:30
Сразу в Челси хочется?)
Василий Дугин
Василий Дугин
сегодня в 15:13
В Интер дорога. Там и армян и турок уживаются! ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:52
Узнал турецкую зарплату и решил, что в Москве лучше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:49
Ну тогда от Челси и Манчестер Сити и Юнайтед, точно не будет предложений.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 14:16
Теперь до пенсии будет ждать приглашение от Челси.
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 13:56
Армянин в Турции это нонсенс ...
У него одна дорога - в Краснодар или Сочи !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:39
Правильно. Развлекать армяну турка, это личное.
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