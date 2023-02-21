«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677012537

вчера, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Астон Вилла», который состоится 25 февраля 2023 года

«Эвертон»

«Синие» в чемпионате Англии на данный момент находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько недавних матчей с участием «ирисок», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «вилланами». На своём поле с минимальным счётом «Эвертон» взял верх над «канонирами» в матче 22-го тура Премьер-лиги. В гостях «синие» потерпели поражение от «Ливерпуля» с разницей в пару мячей.

Со счётом 1:0 «ириски» взяли верх над «павлинами» на прошлых выходных.

«Астон Вилла»

На текущий момент «львы» занимают одиннадцатое место в Премьер-лиге. В трёх последних матчах «бордово-голубая армия» проиграла своим соперникам. В 22-ом туре «Астон Вилла» на своём поле с разницей в два гола уступила «Лестеру». В игре позапрошлого тура «небесно-голубые» из Манчестера одержали уверенную победу над «вилланами». «Бордово-голубая армия» ответила одним голом на три пропущенных.

Открыв счёт первыми уже на пятой минуте встречи, «львы» уступили со счётом 2:4 «канонирам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.46

Ничья – 3.20

Победит «Астон Вилла» – 3.00

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Четыре крайних матча «ирисок» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

В трёх поединках из десяти последних «вилланы» выиграли своих оппонентов

За последнее время три личные встречи из пяти закончились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов.

Прогноз

На своём поле «синие» в недавних матчах обыгрывали «канониров» и «павлинов». В будущей встрече с «Астон Виллой» ливерпульская команда одержит победу. Коэффициент 2.46 предлагает компания Pinnacle на победу «Эвертона».