«Рома» — «Зальцбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург», который состоится 23 февраля 2023 года

«Рома»

Римский клуб проиграл первый матч в самой концовке поединка и теперь будет вынужден отыгрываться уже на своем поле. В чемпионате Италии «Рома» старается набирать максимум очков и на данный момент занимает третье место с 44 баллами, опережая «Милан» лишь по дополнительным показателям. В игре с «Зальцбургом» от хозяев будут ожидать уверенной победы, которая выведет их в 1/8 финала Лиги Европы.

19 февраля «Рома» обыграла на своем поле «Верону» (1:0), а 16 числа уступила на выезде «Зальцбургу» (0:1).

«Зальцбург»

«Зальцбург» уверенно лидирует в чемпионате Австрии, поэтому команде очень принципиально зайти как можно дальше в Лиге Европы. В первой встрече коллектив выглядел лучше итальянского соперника и закономерно вырвал победу, но разница в один мяч ничего не гарантирует гостям. Предстоящая встреча будет очень интересной и напряженной, что не оставит равнодушными всех зрителей, которые выберут для просмотра именно эту встречу.

19 февраля «Зальцбург» обыграл в чемпионате на выезде «Тироль» (3:1), а 16 числа переиграл в Лиге Европы «Рому» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.65

Ничья – 3.75

Победит «Зальцбург» – 5.5

Статистика

«Рома» выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл два матча из десяти последних матчей на выезде

Четыре последних матча «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что в этой встрече команды прорвет на забитые мячи и зрители увидят настоящую «перестрелку».