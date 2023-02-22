«Рома» — «Зальцбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург», который состоится 23 февраля 2023 года
«Рома»
Римский клуб проиграл первый матч в самой концовке поединка и теперь будет вынужден отыгрываться уже на своем поле. В чемпионате Италии «Рома» старается набирать максимум очков и на данный момент занимает третье место с 44 баллами, опережая «Милан» лишь по дополнительным показателям. В игре с «Зальцбургом» от хозяев будут ожидать уверенной победы, которая выведет их в 1/8 финала Лиги Европы.
19 февраля «Рома» обыграла на своем поле «Верону» (1:0), а 16 числа уступила на выезде «Зальцбургу» (0:1).
«Зальцбург»
«Зальцбург» уверенно лидирует в чемпионате Австрии, поэтому команде очень принципиально зайти как можно дальше в Лиге Европы. В первой встрече коллектив выглядел лучше итальянского соперника и закономерно вырвал победу, но разница в один мяч ничего не гарантирует гостям. Предстоящая встреча будет очень интересной и напряженной, что не оставит равнодушными всех зрителей, которые выберут для просмотра именно эту встречу.
19 февраля «Зальцбург» обыграл в чемпионате на выезде «Тироль» (3:1), а 16 числа переиграл в Лиге Европы «Рому» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.65
- Ничья – 3.75
- Победит «Зальцбург» – 5.5
Статистика
- «Рома» выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Зальцбург» проиграл два матча из десяти последних матчей на выезде
- Четыре последних матча «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что в этой встрече команды прорвет на забитые мячи и зрители увидят настоящую «перестрелку».