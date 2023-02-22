«Бёрнли» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бёрнли» – «Хаддерсфилд», который состоится 25 февраля 2023 года

«Бёрнли»

В Чемпион Лиге на текущий момент «бордовые» возглавляют турнирную таблицу, опережая на двенадцать очков ближайшего конкурента. Вспомним несколько футбольных поединков команды из Бернли за последнее время. В игре 32-го тура, проигрывая после первого тайма с разницей в один мяч, «бордовые» отыгрались на пятой добавленной минуте матча в домашнем поединке с «Уотфордом» (1:1). На выезде с минимальным счётом «Бёрнли» взял верх над командой «Лутон Таун».

21 февраля ничью раскатали «бордовые» с клубом «Миллуолл» в игре прошлого тура Чемпионшипа.

«Хаддерсфилд»

Двадцать второе место в чемпионате после тридцати двух матчей текущего сезона занимают «терьеры». Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками «бело-синих». На выезде с минимальным счётом команда уступила «Уигану». В матче позапрошлого тура Чемпион Лиги, пропустив три гола, в сухую «Хаддерсфилд» проиграл в гостях клубу «Сток Сити».

На прошлых выходных, пропустив первыми, «терьеры» одержали победу над «Бирмингемом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 1.43

Ничья – 4.30

Победит «Хаддерсфилд» – 6.60

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

С декабря прошлого года «Бёрнли» не уступает своим оппонентам. Крайний раз «бордовые» проиграли « МЮ » в 1/8 Кубка английской лиги.

» в 1/8 Кубка английской лиги. За последнее время «терьеры» из пяти матчей только в одной взяли верх над соперником.

Исходом тотал меньше 2.5 голов завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «Бёрнли» с форой -1.5. Гости не сумеют помешать «бордовым» взять свои три очка в будущем футбольном поединке. Как минимум с разницей в пару мячей хозяева обыграют своего соперника.