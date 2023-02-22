«Монпелье» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Ланс», который состоится 25 февраля 2023 года

«Монпелье»

«Монпелье» набрал девять очков в пяти последних турах Лиги 1, что является неплохим результатом для середняка Лиги 1. На данный момент коллектив занимает 14 место с 26 очками и находится в относительной безопасности от зоны вылета. В предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата даже ничья станет хорошим результатом и позволит создать небольшую серию без поражений в чемпионате Франции.

19 февраля «Монпелье» вырвал победу на выезде у «Труа» (1:0), а 12 числа крупно переиграл на своем поле «Брест» (3:0).

«Ланс»

«Ланс» допустил несколько ошибок и потерял вторую позицию, но последний матч показал, что команд не сдалась и готова бороться дальше. Перед стартом очередного тура коллектив занимает четвертое место с 49 очками и отстает на три пункта от идущего вторым «Марселя». В игре с «Монпелье» гостям очень нужна победу, поэтому их болельщики будут ожидать активных действий от футболистов с самого начала поединка.

19 февраля «Ланс» обыграл на своем поле «Нант» (3:1), а 12 числа на выезде уступил «Лиону» (1:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 4.5

Ничья – 3.65

Победит «Ланс» – 1.8

Статистика

«Монпелье» проиграл шесть из десяти последних поединков

Шесть последних выездных матча «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Монпелье» проиграл четыре из пяти последних матчей «Лансу»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Чтобы не отставать от первой тройки, коллективу очень нужна победа. Прогнозируем успех гостей по коэффициенту 1.8