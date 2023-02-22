«Бирмингем» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем» – «Лутон Таун», который состоится 25 февраля 2023 года
«Бирмингем»
Команда из Бирмингема на данный момент в Чемпион Лиге занимает девятнадцатое место. Вспомним несколько недавних поединков с участием «синих», чтобы оценить шансы команды на успех в домашней игре со «шляпниками». На своём поле в матче 32-го тура Чемпионшипа в сухую, пропустив пару голов, «Бирмингем» потерпел поражение от «Кардиффа». На прошлых выходных «синие», открыв счёт первыми в матче, проиграли в гостях «Хаддерсфилду».
21 февраля «канарейки» из Норвича одержали уверенную победу над командой «Бирмингем» со счётом 3:1.
«Лутон Таун»
После тридцати двух матчей текущего сезона «шляпники» находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Четыре матча подряд команда из Лутона не выигрывает. В нашем прогнозе мы рассмотрим возможный исход встречи клуба «Лутон Таун» с «Бирмингемом». В 1/16 Кубка Англии «шляпники» с большим счётом проиграли «Гримсби». С одинаковым счётом 1:1 сыграли с командами «Ковентри» и «Престон».
На прошлых выходных со счётом 0:1 «Лутон» уступил на своём поле «бордовым» из Бернли.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бирмингем» – 2.85
- Ничья – 3.15
- Победит «Лутон Таун» – 2.42
- Победит «Лутон Таун» с форой -1.5 – 4.70
- Обе забьют — нет – 1.74
- Обе забьют — да – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55
Статистика
- Четыре последние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Три матча подряд «Бирмингем» проигрывает своим соперникам
- Только в одном поединке из пяти крайних «шляпники» выиграли.
Прогноз
В матче первого тура текущего сезона Чемпион Лиги встреча «шляпников» с «синими» завершилась вничью без голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5 голов за игру. В своих последних матчах команды не отличались высокой результативностью.