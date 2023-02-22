«Бирмингем» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677076135

сегодня, 17:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем» – «Лутон Таун», который состоится 25 февраля 2023 года

«Бирмингем»

Команда из Бирмингема на данный момент в Чемпион Лиге занимает девятнадцатое место. Вспомним несколько недавних поединков с участием «синих», чтобы оценить шансы команды на успех в домашней игре со «шляпниками». На своём поле в матче 32-го тура Чемпионшипа в сухую, пропустив пару голов, «Бирмингем» потерпел поражение от «Кардиффа». На прошлых выходных «синие», открыв счёт первыми в матче, проиграли в гостях «Хаддерсфилду».

21 февраля «канарейки» из Норвича одержали уверенную победу над командой «Бирмингем» со счётом 3:1.

«Лутон Таун»

После тридцати двух матчей текущего сезона «шляпники» находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Четыре матча подряд команда из Лутона не выигрывает. В нашем прогнозе мы рассмотрим возможный исход встречи клуба «Лутон Таун» с «Бирмингемом». В 1/16 Кубка Англии «шляпники» с большим счётом проиграли «Гримсби». С одинаковым счётом 1:1 сыграли с командами «Ковентри» и «Престон».

На прошлых выходных со счётом 0:1 «Лутон» уступил на своём поле «бордовым» из Бернли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.85

Ничья – 3.15

Победит «Лутон Таун» – 2.42

Победит «Лутон Таун» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Четыре последние очные встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Три матча подряд «Бирмингем» проигрывает своим соперникам

Только в одном поединке из пяти крайних «шляпники» выиграли.

Прогноз

В матче первого тура текущего сезона Чемпион Лиги встреча «шляпников» с «синими» завершилась вничью без голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5 голов за игру. В своих последних матчах команды не отличались высокой результативностью.