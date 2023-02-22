КПР – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии КПР – «Блэкберн», который состоится 25 февраля 2023 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпион Лиге после тридцати трёх туров занимает восемнадцатое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных встреч «бело-голубых» за последнее время. В матче 31-го тура чемпионата с разницей в один гол «Супер Обручи» уступили дома команде «Миллуолл». На своём поле, пропустив три мяча, КПР в сухую проиграл «чёрным котам» из Сандерленда.

В матче прошлого тура Чемпионшипа «Рейнджерс» со счётом 1:3 потерпел поражение от «Мидлсбро».

«Блэкберн»

Четвёртую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа занимают на сегодня «бродяги». «Сине-белые» не проигрывают в восьми матчах к ряду. С одинаковым счётом 1:1 «риверсайдцы» сыграли вничью с командами «Уотфорд» и «Вест Бромвич». На прошлых выходных с минимальным счётом «Блэкберн» одержал победу над «Суонси».

21 февраля со счётом 1:0 «бродяги» на своём поле обыграли «Блэкпул».

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.15

– 2.15 Ничья – 3.35

Победит «Блэкберн» – 3.25

Победит КПР с форой -1.5 – 3.90

с форой -1.5 – 3.90 Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Четыре личные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

КПР не радует своих болельщиков победами с декабря прошлого года

не радует своих болельщиков победами с декабря прошлого года С января «бродяги» не уступают своим оппонентам.

Прогноз