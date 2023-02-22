КПР – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии КПР – «Блэкберн», который состоится 25 февраля 2023 года
КПР
«Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпион Лиге после тридцати трёх туров занимает восемнадцатое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных встреч «бело-голубых» за последнее время. В матче 31-го тура чемпионата с разницей в один гол «Супер Обручи» уступили дома команде «Миллуолл». На своём поле, пропустив три мяча, КПР в сухую проиграл «чёрным котам» из Сандерленда.
В матче прошлого тура Чемпионшипа «Рейнджерс» со счётом 1:3 потерпел поражение от «Мидлсбро».
«Блэкберн»
Четвёртую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа занимают на сегодня «бродяги». «Сине-белые» не проигрывают в восьми матчах к ряду. С одинаковым счётом 1:1 «риверсайдцы» сыграли вничью с командами «Уотфорд» и «Вест Бромвич». На прошлых выходных с минимальным счётом «Блэкберн» одержал победу над «Суонси».
21 февраля со счётом 1:0 «бродяги» на своём поле обыграли «Блэкпул».
Котировки БК Pinnacle
- Победит КПР – 2.15
- Ничья – 3.35
- Победит «Блэкберн» – 3.25
- Победит КПР с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.87
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71
Статистика
- Четыре личные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- КПР не радует своих болельщиков победами с декабря прошлого года
- С января «бродяги» не уступают своим оппонентам.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на победу «Блэкберна». Даже в гостях «бродяги» обыграют команду КПР. «Шеффилд Юнайтед» опережает клуб из Блэкберна на девять очков, но «сине-белые» вполне могут их догнать и побороться за право выйти в Премьер-лигу, минуя стадию плей-офф.