«Рединг» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Рединг» – «Блэкпул», который состоится 25 февраля 2023 года

«Рединг»

Шестнадцатое место в Чемпионшипе занимает на данный момент «Ройялс». Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «бело-синих». В гостях с минимальным счётом «Рединг» уступил «чёрным котам» из Сандерленда. Гол Робертса за шесть минут до окончания основного времени принёс победу своей команде. В позапрошлом туре «Ройялс», пропустив первым, одержал победу над «Ротерхэмом».

На выезде со счётом 0:1 «Рединг» потерпел поражение от «Кардиффа».

«Блэкпул»

«Приморцы» после тридцати трёх туров находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты футбольных поединков с участием «оранжевых» за последнее время. В 32-ом туре с разницей в один мяч «Блэкпул» проиграл на выезде «Суонси». Дома с минимальным счётом «мандарины» обыграли команду «Сток Сити».

21 февраля со счётом 0:1 «приморцы» уступили «бродягам» из Блэкберна.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рединг» – 2.04

Ничья – 3.45

Победит «Блэкпул» – 3.45

Победит «Рединг» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти последних

Из пяти крайних матчей в трёх «Рединг» проиграл

За аналогичный период «Блэкпул» уступил в двух футбольных поединках.

Прогноз

В трёх крайних очных матчах «приморцы» обыгрывали «бело-синих». На данном этапе сложно отдать предпочтение какой-либо конкретной команде в этой паре. Коэффициент 3.45 предлагает компания Pinnacle на ничью в матче.