«Кадис» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Кадис» – «Райо Вальекано», который состоится 25 февраля 2023 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании занимает на текущий момент восемнадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «жёлто-синих». С разгромным счётом «Кадис» проиграл в гостях «баскам» в матче 20-го тура Примеры. На своём поле в сухую, дважды поразив ворота соперника, «жёлтая подлодка» обыграла «Жирону».

19 февраля «жёлто-синие» со счётом 0:2 уступили в Барселоне «сине-гранатовым».

«Райо Вальекано»

Мадридские «пчёлы» в Ла Лиге находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей «красно-белых» за последнее время. В 20-ом туре чемпионата Испании футбольный клуб «Райо Вальекано» одержал победу над «Альмерией». Ничейным исходом завершилась игра 21-го тура с «Хетафе».

В прошлом туре «пчёлы» разошлись миром с «Севильей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.95

Ничья – 3.00

Победит «Райо Вальекано» – 2.70

Победит «Райо Вальекано» с форой -1 – 4.70

Обе забьют — да – 2.19

Обе забьют — нет – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.47

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «жёлтая подлодка» проиграла

За аналогичный период «красно-белые» уступили в одном поединке

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов.

Прогноз

В прошлом туре «жёлто-синие» уступили «Барсе» с достойным счётом. В недавних матчах «Кадис» обыгрывал на своём поле «Жирону» и «Мальорку». Дома у «жёлтой подлодки» есть шанс побороться за три очка в предстоящем матче с «пчёлами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.95 на победу «Кадиса».