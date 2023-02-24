«Атлетик» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Атлетик» – «Жирона», который состоится 26 февраля 2023 года

«Атлетик»

«Баски» в чемпионате Испании находятся на данный момент на седьмом месте. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В 20-ом туре Примеры «львы» с разгромным счётом обыграли «жёлтую подлодку» из Кадиса. В Валенсии, пропустив первыми, «красно-белые» взяли верх над местными «летучими мышами».

С минимальным счётом «Атлетик» проиграл в гостях «матрасникам» из Мадрида.

«Жирона»

«Жирондинцы» на текущий момент занимают одиннадцатое место в Ла Лиге. Ознакомимся с недавними футбольными поединками команды. На своём поле в матче 20-го тура Примеры «Жирона» одержала победу над «Валенсией» с минимальным счётом. Пропустив пару мячей, «жирондинцы» в сухую проиграли «Кадису» в позапрошлом туре чемпионата.

17 февраля со счётом 6:2 «Жирона» выиграли на своём поле «Альмерию»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 1.71

Ничья – 3.85

Победит «Жирона» – 5.20

Победит «Атлетик» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — да – 2.08

Обе забьют — нет – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей «баски» обыграли своих оппонентов в трёх поединках

За аналогичный период «жирондинцы» порадовали своих болельщиков только в двух матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на победу команды «Атлетик» Бильбао. «Жирондинцы», забив шесть голов в матче прошлого тура, вряд ли успеют восстановиться и набраться сил к предстоящему матчу с «басками». На своём поле «львы» не без труда, но возьмут верх над «Жироной».