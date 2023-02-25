«Болонья» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Интер», который состоится 26 февраля 2023 года

«Болонья»

В последних матчах «Болонья» редко проигрывает и старается добиваться максимального результата. Команда заслужила находиться на восьмом месте в турнирной таблице с 32 очками, но до зоны еврокубков ей необходимо отыграть еще девять баллов, что выглядит трудновыполнимой задачей. В игре с одной из сильнейших команд Италии за последние годы, хозяевам придется качественно отыгрывать в обороне и искать счастья у ворот соперника в контратаках.

18 февраля «Болонья» на выезде смогла одолеть «Сампдорию» (2:1), а вот 12 числа на своем стадионе проиграла «Монце» (0:1).

«Интер»

«Интер» не так много забивает в этом сезоне, как ожидают болельщики, но хорошей защитой компенсируют этот недостаток. Коллектив идет на второй позиции и имеет 48 набранных баллов, что на 15 меньше, чем у безоговорочного лидера «Наполи». Тем не менее, миланскому клубу нельзя расслабляться, и гости постараются добиться приемлемого результата на выезде, чтобы не подпустить к себе прямых конкурентов в лице «Милана» и «Ромы».

22 февраля на своем поле «Интер» обыграл «Порту» в рамках Лиги Чемпионов (1:0), а 18 числа оказался сильнее «Удинезе» в чемпионате (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 5.1

Ничья – 3.75

Победит «Интер» – 1.7

Статистика

«Болонья» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» пропустил всего четыре мяча в десяти последних встречах

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» уступила «Интеру» в четырех из пяти последних матчах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды часто обмениваются голами и в этот раз, мы предполагаем, что исключения не произойдет.