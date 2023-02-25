«Аяччо» — «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677348799

вчера, 21:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Труа», который состоится 26 февраля 2023 года

«Аяччо»

После возвращения в Лигу 1 «Аяччо» на данный момент не может конкурировать с большинством соперников и заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 18 баллов, но конкуренты идут достаточно плотно и буквально два успешных результата могут серьезно изменить ситуацию. В мате с «Труа» болельщики будут гнать свою команду вперед и требовать от нее невероятно важной победы.

19 февраля «Аяччо» крупно проиграл «Лорьяну» (0:3), а 12 числа с тем же счетом уступил на выезде «Ницце» (0:3).

«Труа»

Перед «Труа» стоят такие же задачи, как и у «Аяччо», но результаты последних матчей команды оставляют желать лучшего. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице и набрала 19 очков. Расстояние от ближайшего соперника составляет всего один пункт, а встречу с прямым конкурентом за выживание можно назвать «битвой за шесть очков». Игра обещает быть интересной и напряженной.

19 февраля «Труа» на последних минутах уступил «Монпелье» (0:1), а 12 числа крупно проиграл на выезде «Реймсу» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аяччо» – 2.2

Ничья – 3.15

Победит «Труа» – 3.55

Статистика

«Аяччо» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Труа» выиграл лишь один выездной поединок из последних десяти

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аяччо» не выигрывает у «Труа» на протяжении последних шести матчей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Обе команды не будут рисковать и возможно даже не смогут порадовать зрителей забитыми мячами. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.