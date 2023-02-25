«Аяччо» — «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Труа», который состоится 26 февраля 2023 года
«Аяччо»
После возвращения в Лигу 1 «Аяччо» на данный момент не может конкурировать с большинством соперников и заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 18 баллов, но конкуренты идут достаточно плотно и буквально два успешных результата могут серьезно изменить ситуацию. В мате с «Труа» болельщики будут гнать свою команду вперед и требовать от нее невероятно важной победы.
19 февраля «Аяччо» крупно проиграл «Лорьяну» (0:3), а 12 числа с тем же счетом уступил на выезде «Ницце» (0:3).
«Труа»
Перед «Труа» стоят такие же задачи, как и у «Аяччо», но результаты последних матчей команды оставляют желать лучшего. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице и набрала 19 очков. Расстояние от ближайшего соперника составляет всего один пункт, а встречу с прямым конкурентом за выживание можно назвать «битвой за шесть очков». Игра обещает быть интересной и напряженной.
19 февраля «Труа» на последних минутах уступил «Монпелье» (0:1), а 12 числа крупно проиграл на выезде «Реймсу» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аяччо» – 2.2
- Ничья – 3.15
- Победит «Труа» – 3.55
Статистика
- «Аяччо» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Труа» выиграл лишь один выездной поединок из последних десяти
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Аяччо» не выигрывает у «Труа» на протяжении последних шести матчей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Обе команды не будут рисковать и возможно даже не смогут порадовать зрителей забитыми мячами. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.