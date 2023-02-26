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«Марсель» — «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:08
«Марсель» — «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ», который состоится 26 февраля 2023 года

«Марсель»

В последние месяцы «Марсель» показывает хорошие результаты и очень близко подобрался к нынешнему сопернику и лидеру Лиги 1 «ПСЖ». Команда с юга Франции идет на втором месте с 52 баллами и отстает от парижан на пять пунктов. Чтобы вернуть интригу в борьбу за золотые медали хозяевам необходимо побеждать, что принесет им дополнительную уверенность в себе и еще раз напомнит чемпиону Франции о его проблемах.

19 февраля «Марсель» в сложном поединке обыграл на выезде «Тулузу» (3:2), а 11 числа также на выезде оказался сильнее «Клермона» (2:0).

«ПСЖ»

У «ПСЖ» присутствуют проблемы в результатах, и даже победа в домашней встрече с «Лиллем» вряд ли что-то изменила. Сейчас коллектив все еще лидирует в Лиге 1 с 57 пунктами, но не имеет права проигрывать предстоящую встречу или вскоре может потерять первое место в таблице, что обернется еще большим провалом. Безусловно эта встреча является центральной в нынешнем туре чемпионата Франции и приковывает взгляды миллионов болельщиков.

19 февраля «ПСЖ» обыграл в результативном матче «Лилль» (4:3), а 14 числа уступил «Баварии» в Лиге Чемпионов (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 2.55
  • Ничья – 3.6
  • Победит «ПСЖ» – 2.65

Статистика

  • «Марсель» выиграл пять из семи домашних матчей за последнее время
  • Шесть из семи последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
  • Семь из десяти поединков между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «ПСЖ» выиграл у «Марселя» три из шести последних матчей при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива будут стараться больше атаковать, но в итоге весьма вероятно поделят очки в результативном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
В исход лучше не лезть, но голы будут от обоих клубов ...ОЗ
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