«Марсель» — «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — « ПСЖ », который состоится 26 февраля 2023 года

«Марсель»

В последние месяцы «Марсель» показывает хорошие результаты и очень близко подобрался к нынешнему сопернику и лидеру Лиги 1 « ПСЖ ». Команда с юга Франции идет на втором месте с 52 баллами и отстает от парижан на пять пунктов. Чтобы вернуть интригу в борьбу за золотые медали хозяевам необходимо побеждать, что принесет им дополнительную уверенность в себе и еще раз напомнит чемпиону Франции о его проблемах.

19 февраля «Марсель» в сложном поединке обыграл на выезде «Тулузу» (3:2), а 11 числа также на выезде оказался сильнее «Клермона» (2:0).

« ПСЖ »

У « ПСЖ » присутствуют проблемы в результатах, и даже победа в домашней встрече с «Лиллем» вряд ли что-то изменила. Сейчас коллектив все еще лидирует в Лиге 1 с 57 пунктами, но не имеет права проигрывать предстоящую встречу или вскоре может потерять первое место в таблице, что обернется еще большим провалом. Безусловно эта встреча является центральной в нынешнем туре чемпионата Франции и приковывает взгляды миллионов болельщиков.

19 февраля « ПСЖ » обыграл в результативном матче «Лилль» (4:3), а 14 числа уступил «Баварии» в Лиге Чемпионов (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.55

Ничья – 3.6

Победит « ПСЖ » – 2.65

Статистика

«Марсель» выиграл пять из семи домашних матчей за последнее время

Шесть из семи последних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

» завершились исходом «обе забьют» Семь из десяти поединков между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл у «Марселя» три из шести последних матчей при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива будут стараться больше атаковать, но в итоге весьма вероятно поделят очки в результативном поединке.