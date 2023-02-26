«Марсель» — «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ», который состоится 26 февраля 2023 года
«Марсель»
В последние месяцы «Марсель» показывает хорошие результаты и очень близко подобрался к нынешнему сопернику и лидеру Лиги 1 «ПСЖ». Команда с юга Франции идет на втором месте с 52 баллами и отстает от парижан на пять пунктов. Чтобы вернуть интригу в борьбу за золотые медали хозяевам необходимо побеждать, что принесет им дополнительную уверенность в себе и еще раз напомнит чемпиону Франции о его проблемах.
19 февраля «Марсель» в сложном поединке обыграл на выезде «Тулузу» (3:2), а 11 числа также на выезде оказался сильнее «Клермона» (2:0).
«ПСЖ»
У «ПСЖ» присутствуют проблемы в результатах, и даже победа в домашней встрече с «Лиллем» вряд ли что-то изменила. Сейчас коллектив все еще лидирует в Лиге 1 с 57 пунктами, но не имеет права проигрывать предстоящую встречу или вскоре может потерять первое место в таблице, что обернется еще большим провалом. Безусловно эта встреча является центральной в нынешнем туре чемпионата Франции и приковывает взгляды миллионов болельщиков.
19 февраля «ПСЖ» обыграл в результативном матче «Лилль» (4:3), а 14 числа уступил «Баварии» в Лиге Чемпионов (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2.55
- Ничья – 3.6
- Победит «ПСЖ» – 2.65
Статистика
- «Марсель» выиграл пять из семи домашних матчей за последнее время
- Шесть из семи последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти поединков между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «ПСЖ» выиграл у «Марселя» три из шести последних матчей при одном поражении
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Оба коллектива будут стараться больше атаковать, но в итоге весьма вероятно поделят очки в результативном поединке.