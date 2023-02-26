«Милан» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта», который состоится 26 февраля 2023 года

«Милан»

Чемпион Италии после серии неудачных поединков снова стал на путь побед к облегчению болельщиков. «Милан» не так много потерял в турнирной таблице и сейчас занимает четвертое место с 44 очками. Догнать «Наполи» практически невозможно, поэтому главной целью «россонери» становится место в топ-4, которое дает место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

18 февраля «Милан» обыграл в непростом матче «Монцу» на выезде (1:0), а 14 числа в Лиге Чемпионов с тем же счетом переиграл «Тоттенхэм» (1:0).

«Аталанта»

«Аталанта» выступает очень нестабильно, и чтобы претендовать на зону Лиги Чемпионов, команде из Бергамо очень важно стать стабильнее. На данный момент клуб идет на шестом месте с 41 баллом и отстает от четвертой позиции всего на три очка, поэтому есть смысл бороться дальше за пункты в каждом следующем поединке. Матч носит статус центрального в этом туре Серии А, поэтому скучать болельщикам не придется.

19 февраля «Специя» проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:2), а 11 числа разошлась миром с «Эмполи» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.25

Ничья – 3.4

Победит «Аталанта» – 3.5

Статистика

«Милан» выиграл только три из семи матчей за последнее время во всех турнирах

Клуб из Бергамо забивал в восьми из десяти поединках за последнее время

«Милан» выиграл у «Аталанты» три из пяти последних встреч

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что игра первый час будет закрытой и без большого количества голевых моментов. Прогнозируем нерезультативную встречу.