«Пасуш де Ферейра» — «Боавишта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Пасуш де Ферейра» — «Боавишта», который состоится 26 февраля 2023 года

«Пасуш де Ферейра»

Команда идет на последнем месте в турнирной таблице Примейры-Лиги, но за последнее время смогла сократить отставание от конкурентов. Сейчас в активе «Пасуш де Ферейры» 12 набранных баллов, а отставание от спасительного 15 места составляет 10 очков. Таким образом предстоящая домашняя встреча будет очень важной для хозяев и победа добавит им уверенности в собственных силах перед будущими важными поединками.

18 февраля «Пасуш де Ферейра» обыграл на выезде «Эшторил» (3:1), а шестого числа команда проиграла «Портимоненси» (0:1).

«Боавишта»

«Боавишта» очень редко выигрывает в последнее время, поэтому высокого места от команды ожидать не приходится. Коллектив занимает девятое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. Чтобы побороться за еврокубки, «Боавиште» очень нужно наладить результаты и вновь регулярно добывать победы.

21 февраля «Боавишта» проиграла на выезде «Бенфике» (1:3), а 14 числа разошлась миром с «Каса Пиа» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пасуш де Ферейра» – 2.6

Ничья – 3.2

Победит «Боавишта» – 2.8

Статистика

«Боавишта» выиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Пасуш де Ферейра» одержал лишь одну победу в десяти последних поединках

«Боавишта» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Пасуш де Ферейра»

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. «Боавишта» находится не в лучшем состоянии, но должна иметь некое преимущество на поле, которое много дивидентов вряд ли принесет гостям.