«Реал» Овьедо — «Альбасете» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Реал» Овьедо — «Альбасете», который состоится 26 февраля 2023 года

«Реал» Овьедо

«Реал» Овьедо смог одержать победу лишь в одном матче из пяти последних туров Сегунды и закономерно занимает 16 место. Команде очень важно не опуститься ниже, чтобы сезон не перерастал в борьбу за выживание. В предстоящей игре с «Альбасете», который играет довольно стабильно, хозяевам во главе с тренерским штабом придется подумать, как удивить соперника, чтобы добиться успеха.

17 февраля «Реал» Овьедо проиграл на выезде «Картахене» (1:2), а 12 числа на своем поле уступил «Бургосу» (0:1).

«Альбасете»

«Альбасете» давно хочет вернуться в Ла Лигу и сейчас предпринимает максимум усилий для того, чтобы осуществить свою цель. На данный момент команда занимает шестое место с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на два балла. В поединке с нестабильным соперником у гостей будет отличная возможность набрать важные три балла и не отставать от прямых конкурентов в борьбе за повышение в классе.

19 февраля «Альбасете» сыграл вничью с «Бургосом» (1:1), а 12 числа на своем поле одолел «Малагу» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Овьедо – 2.65

Ничья – 2.7

Победит «Альбасете» – 3.35

Статистика

Пять из шести матчей «Реал» Овьедо завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Альбасете» выиграл только два выездных матча из десяти последних в основное время

«Реал» Овьедо и «Альбасете» выиграли по два матча из пяти последних поединков

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Альбасете», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Команда не лучшим образом выступает на выезде, но в игре с нестабильным соперником может замахнуться и на победу. Менее рискованной ставкой может послужить вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.52.