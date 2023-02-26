«Гранада» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Гранада» — «Малага», который состоится 27 февраля 2023 года

«Гранада»

«Гранада» набрала 13 очков в пяти последних матчах Сегунды и идет в зоне плей-офф с надеждой побороться за повышение в классе, ведь еще совсем недавно коллектив выступал в Ла Лиге. Сейчас «Гранада» занимает пятое место с 48 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков, сыграв на одну игру меньше. В игре с аутсайдером чемпионата от хозяев ожидают победы, которая им очень важна в контексте дальнейшей борьбы.

19 февраля «Гранада» сыграла вничью с «Уэской» (1:1), а 10 числа на своем поле обыграла «Тенерифе» (2:0).

«Малага»

«Малага» на протяжении всего турнира идет внизу турнирной таблицы Сегунды и сейчас занимает текущее 20 место с 25 баллами. Чтобы сохранить свое место, гостям очень важно начать набирать баллы уже в ближайших турах ведь сейчас клуб отстает от 18-го спасительного места уже на восемь очков. Матч команд с разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересным и напряженным.

20 февраля «Малага» крупно обыграла на своем поле «Сарагосу» (3:0), а 12 числа на выезде проиграла «Альбасете» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 1.52

Ничья – 3.9

Победит «Малага» – 7.4

Статистика

«Гранада» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Малага» не может выиграть на выезде уже 14 матчей подряд в основное время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Гранады», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. На данном отрезке сезона хозяева гораздо сильнее «Малаги» и на своем поле обязаны выигрывать, если хотят добиться повышения в классе по итогам нынешнего футбольного года.