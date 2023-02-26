«Спартак» — «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок России «Спартак» — «Локомотив», который состоится 27 февраля 2023 года

«Спартак»

Судя по новостям из клуба, в коллективе царит хорошая атмосфера и это доказала победа в первом матче четвертьфинала кубка России. «Красно-белые» полны решимости бросить вызов «Зениту» в борьбе за золотые медали, ведь отстает от чемпиона страны всего на шесть пунктов. Тем не менее, сейчас «народной» команде нужно оформить выход в четвертьфинал, для чего достаточно будет даже ничьи.

22 февраля «Спартак» обыграл в кубке России на выезде «Локомотив» (1:0), а в товарищеском матче резервным составом сыграл вничью с «Андижаном» (2:2).

«Локомотив»

«Железнодорожники» усилились в зимнее трансферное окно, а самым громким приобретением стал Артем Дзюба. Команде необходимо не только решать проблемы в чемпионате России, но и попытаться отыграться у «Спартака» в кубке страны. Матч имеет яркую вывеску и обещает быть интересным, ведь на кону уже полуфинал турнира.

22 февраля «Локомотив» минимально уступил на своем поле «Спартаку» (0:1) в кубке России, а 12 числа в товарищеской игре одолел «Урал» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.7

Ничья – 4

Победит «Локомотив» – 4.9

Статистика

«Локомотив» одержал шесть побед из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» не проигрывает на своем стадионе уже девять поединков подряд

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» проиграл три последних матча «Спартаку»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Клубы еще не до конца сыгрались и вряд ли порадуют болельщиков большим количеством голевых моментов. Прогнозируем малорезультативный поединок.