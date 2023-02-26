«Спартак» — «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок России «Спартак» — «Локомотив», который состоится 27 февраля 2023 года
«Спартак»
Судя по новостям из клуба, в коллективе царит хорошая атмосфера и это доказала победа в первом матче четвертьфинала кубка России. «Красно-белые» полны решимости бросить вызов «Зениту» в борьбе за золотые медали, ведь отстает от чемпиона страны всего на шесть пунктов. Тем не менее, сейчас «народной» команде нужно оформить выход в четвертьфинал, для чего достаточно будет даже ничьи.
22 февраля «Спартак» обыграл в кубке России на выезде «Локомотив» (1:0), а в товарищеском матче резервным составом сыграл вничью с «Андижаном» (2:2).
«Локомотив»
«Железнодорожники» усилились в зимнее трансферное окно, а самым громким приобретением стал Артем Дзюба. Команде необходимо не только решать проблемы в чемпионате России, но и попытаться отыграться у «Спартака» в кубке страны. Матч имеет яркую вывеску и обещает быть интересным, ведь на кону уже полуфинал турнира.
22 февраля «Локомотив» минимально уступил на своем поле «Спартаку» (0:1) в кубке России, а 12 числа в товарищеской игре одолел «Урал» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.7
- Ничья – 4
- Победит «Локомотив» – 4.9
Статистика
- «Локомотив» одержал шесть побед из десяти последних во всех турнирах
- «Спартак» не проигрывает на своем стадионе уже девять поединков подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Локомотив» проиграл три последних матча «Спартаку»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Клубы еще не до конца сыгрались и вряд ли порадуют болельщиков большим количеством голевых моментов. Прогнозируем малорезультативный поединок.