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«Ювентус» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:54
«Ювентус» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино», который состоится 28 февраля 2023 года

«Ювентус»

В последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» берет максимум очков, а в Лиге Европы смогли пройти в 1/8 финала и будут бороться за трофей, ведь он остается самым большим шансом попасть в Лигу Чемпионов на следующий год. В Серии А «старая синьора» занимает восьмое место с 32 баллами, а городское дерби как всегда будет принципиальным вне зависимости от турнирного положения коллективов.

23 февраля «Ювентус» крупно обыграл на выезде «Нант» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Специи» на выезде (2:0).

«Торино»

«Торино» немного сдал в результатах последних матчей и вынужден вновь оказаться за спиной «Ювентуса». Команда отстает от принципиального соперника всего на один пункт и занимает девятое место, поэтому в случае победы может порадовать своих болельщиков и подарить им надежду на хорошее будущее в нынешнем сезоне. Матч собирает вокруг себя много болельщиков и разговоров, поэтому будет интересным несмотря на его сюжет.

20 февраля «Торино» не смог переиграть на своем поле «Кремонезе» (2:2), а 10 числа на выезде проиграл «Милану» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.7
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Торино» – 5.4

Статистика

  • «Торино» проиграл два последних выездных поединка
  • «Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Торино» проиграл три из пяти последних матчей «Ювентусу»
  • Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что в начале игра пойдет не по плану «Ювентуса», но хозяева смогут сравнять счет и команды поделят очки в этот футбольный вечер.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
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