«Ювентус» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино», который состоится 28 февраля 2023 года
«Ювентус»
В последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» берет максимум очков, а в Лиге Европы смогли пройти в 1/8 финала и будут бороться за трофей, ведь он остается самым большим шансом попасть в Лигу Чемпионов на следующий год. В Серии А «старая синьора» занимает восьмое место с 32 баллами, а городское дерби как всегда будет принципиальным вне зависимости от турнирного положения коллективов.
23 февраля «Ювентус» крупно обыграл на выезде «Нант» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Специи» на выезде (2:0).
«Торино»
«Торино» немного сдал в результатах последних матчей и вынужден вновь оказаться за спиной «Ювентуса». Команда отстает от принципиального соперника всего на один пункт и занимает девятое место, поэтому в случае победы может порадовать своих болельщиков и подарить им надежду на хорошее будущее в нынешнем сезоне. Матч собирает вокруг себя много болельщиков и разговоров, поэтому будет интересным несмотря на его сюжет.
20 февраля «Торино» не смог переиграть на своем поле «Кремонезе» (2:2), а 10 числа на выезде проиграл «Милану» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.7
- Ничья – 3.6
- Победит «Торино» – 5.4
Статистика
- «Торино» проиграл два последних выездных поединка
- «Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Торино» проиграл три из пяти последних матчей «Ювентусу»
- Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что в начале игра пойдет не по плану «Ювентуса», но хозяева смогут сравнять счет и команды поделят очки в этот футбольный вечер.