«Ювентус» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Торино», который состоится 28 февраля 2023 года

«Ювентус»

В последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» берет максимум очков, а в Лиге Европы смогли пройти в 1/8 финала и будут бороться за трофей, ведь он остается самым большим шансом попасть в Лигу Чемпионов на следующий год. В Серии А «старая синьора» занимает восьмое место с 32 баллами, а городское дерби как всегда будет принципиальным вне зависимости от турнирного положения коллективов.

23 февраля «Ювентус» крупно обыграл на выезде «Нант» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Специи» на выезде (2:0).

«Торино»

«Торино» немного сдал в результатах последних матчей и вынужден вновь оказаться за спиной «Ювентуса». Команда отстает от принципиального соперника всего на один пункт и занимает девятое место, поэтому в случае победы может порадовать своих болельщиков и подарить им надежду на хорошее будущее в нынешнем сезоне. Матч собирает вокруг себя много болельщиков и разговоров, поэтому будет интересным несмотря на его сюжет.

20 февраля «Торино» не смог переиграть на своем поле «Кремонезе» (2:2), а 10 числа на выезде проиграл «Милану» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.7

Ничья – 3.6

Победит «Торино» – 5.4

Статистика

«Торино» проиграл два последних выездных поединка

«Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» проиграл три из пяти последних матчей «Ювентусу»

Четыре из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что в начале игра пойдет не по плану «Ювентуса», но хозяева смогут сравнять счет и команды поделят очки в этот футбольный вечер.