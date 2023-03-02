«Факел» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» — «Химки», который состоится 03 марта 2023 года

«Факел»

«Факел» еще с прошлого календарного года тянет за собой серию без побед в чемпионате и закономерно находится в зоне вылета. Команда занимает 13 место в турнирной таблице с 13 баллами, и чтобы выйти из «красной зоны», ей необходимо отыграть шесть очков. В домашнем матче еще с одним аутсайдером, болельщики от воронежского клуба будут ожидать только победы.

23 февраля «Факел» выиграл в товарищеском поединке «Исстикол» (3:0), а 18 числа уступил «Сочи» (2:4).

«Химки»

Подмосковный клуб провел множество товарищеских поединков в зимний перерыв и смог выиграть только два. Команда идет на предпоследнем месте в РПЛ с 12 баллами и нуждается в баллах, которые помогли бы сохранить прописку в главном футбольном дивизионе России. В матче с «Факелом», гости постараются набрать баллы и порадовать болельщиков, а возможно и добиться победы.

24 и 23 февраля «Химки» проиграли два товарищеских матча с «Сочи» (0:2) и «Оренбургу» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 1.8

Ничья – 3.7

Победит «Химки» – 4.5

Статистика

«Химки» проиграли семь из десяти последних матчей (включая товарищеские)

«Факел» выиграл пять из десяти последних товарищеских поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Четыре из пяти встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Факела», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что клуб из Воронежа с помощью поддержки трибун сможет добиться победы над «Химками» в 1-2 мяча.