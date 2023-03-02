«Факел» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» — «Химки», который состоится 03 марта 2023 года
«Факел»
«Факел» еще с прошлого календарного года тянет за собой серию без побед в чемпионате и закономерно находится в зоне вылета. Команда занимает 13 место в турнирной таблице с 13 баллами, и чтобы выйти из «красной зоны», ей необходимо отыграть шесть очков. В домашнем матче еще с одним аутсайдером, болельщики от воронежского клуба будут ожидать только победы.
23 февраля «Факел» выиграл в товарищеском поединке «Исстикол» (3:0), а 18 числа уступил «Сочи» (2:4).
«Химки»
Подмосковный клуб провел множество товарищеских поединков в зимний перерыв и смог выиграть только два. Команда идет на предпоследнем месте в РПЛ с 12 баллами и нуждается в баллах, которые помогли бы сохранить прописку в главном футбольном дивизионе России. В матче с «Факелом», гости постараются набрать баллы и порадовать болельщиков, а возможно и добиться победы.
24 и 23 февраля «Химки» проиграли два товарищеских матча с «Сочи» (0:2) и «Оренбургу» (2:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 1.8
- Ничья – 3.7
- Победит «Химки» – 4.5
Статистика
- «Химки» проиграли семь из десяти последних матчей (включая товарищеские)
- «Факел» выиграл пять из десяти последних товарищеских поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей
- Четыре из пяти встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Факела», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что клуб из Воронежа с помощью поддержки трибун сможет добиться победы над «Химками» в 1-2 мяча.