«Фиорентина» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан», который состоится 04 марта 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» прошла в следующий раунд Лиги Конференций, но в чемпионате похвалиться успехами не может. Команда на данный момент занимает 12 место с 28 баллами и вряд ли сможет побороться за еврокубки. В предстоящей встрече с «Миланом» хозяева будут крайне мотивированы, поэтому легкой прогулки для чемпиона Италии ожидать не следует. Поединок имеет достаточно яркую вывеску и привлекает взгляды большого количества любителей футбола.

27 февраля «Фиорентина» крупно обыграла на выезде «Верону» (3:0), а в Лиге Конференций оказалась сильнее «Браги» (3:2).

«Милан»

«Милан» справился со своим рядом неудач и выиграл последние несколько матчей в различных турнирах. Команда занимает третье место с 47 баллами и отстает от «Интера» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Россонери» должны сконцентрироваться на борьбе за второе место, ведь 18 очков у «Наполи» отыграть будет практически невозможно.

26 февраля «Милан» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:0), а 18 числа на выезде минимально одолел «Монцу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит «Милан» – 2.55

Статистика

«Фиорентина» выиграла лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Милан» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков

Пять из семи последних матчей команда завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл четыре из пяти последних личных встреч с соперником из Флоренции

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. «Фиорентина» на своем поле цепляется за результат с любым соперником, и мы предполагаем, что гости не смогут увезти из Флоренции больше одного очка.