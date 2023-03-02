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«Фиорентина» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:49
«Фиорентина» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан», который состоится 04 марта 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» прошла в следующий раунд Лиги Конференций, но в чемпионате похвалиться успехами не может. Команда на данный момент занимает 12 место с 28 баллами и вряд ли сможет побороться за еврокубки. В предстоящей встрече с «Миланом» хозяева будут крайне мотивированы, поэтому легкой прогулки для чемпиона Италии ожидать не следует. Поединок имеет достаточно яркую вывеску и привлекает взгляды большого количества любителей футбола.

27 февраля «Фиорентина» крупно обыграла на выезде «Верону» (3:0), а в Лиге Конференций оказалась сильнее «Браги» (3:2).

«Милан»

«Милан» справился со своим рядом неудач и выиграл последние несколько матчей в различных турнирах. Команда занимает третье место с 47 баллами и отстает от «Интера» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Россонери» должны сконцентрироваться на борьбе за второе место, ведь 18 очков у «Наполи» отыграть будет практически невозможно.

26 февраля «Милан» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:0), а 18 числа на выезде минимально одолел «Монцу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 2.85
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Милан» – 2.55

Статистика

  • «Фиорентина» выиграла лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Милан» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков
  • Пять из семи последних матчей команда завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл четыре из пяти последних личных встреч с соперником из Флоренции

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. «Фиорентина» на своем поле цепляется за результат с любым соперником, и мы предполагаем, что гости не смогут увезти из Флоренции больше одного очка.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:50
Фиалки конечно по мере сил окажут сопротивление Милану, но думаю что максимум что добьются так это ничейки.
Гость
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