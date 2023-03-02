«Фиорентина» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан», который состоится 04 марта 2023 года
«Фиорентина»
«Фиорентина» прошла в следующий раунд Лиги Конференций, но в чемпионате похвалиться успехами не может. Команда на данный момент занимает 12 место с 28 баллами и вряд ли сможет побороться за еврокубки. В предстоящей встрече с «Миланом» хозяева будут крайне мотивированы, поэтому легкой прогулки для чемпиона Италии ожидать не следует. Поединок имеет достаточно яркую вывеску и привлекает взгляды большого количества любителей футбола.
27 февраля «Фиорентина» крупно обыграла на выезде «Верону» (3:0), а в Лиге Конференций оказалась сильнее «Браги» (3:2).
«Милан»
«Милан» справился со своим рядом неудач и выиграл последние несколько матчей в различных турнирах. Команда занимает третье место с 47 баллами и отстает от «Интера» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Россонери» должны сконцентрироваться на борьбе за второе место, ведь 18 очков у «Наполи» отыграть будет практически невозможно.
26 февраля «Милан» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:0), а 18 числа на выезде минимально одолел «Монцу» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 2.85
- Ничья – 3.55
- Победит «Милан» – 2.55
Статистика
- «Фиорентина» выиграла лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков
- Пять из семи последних матчей команда завершились исходом «обе забьют»
- «Милан» выиграл четыре из пяти последних личных встреч с соперником из Флоренции
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. «Фиорентина» на своем поле цепляется за результат с любым соперником, и мы предполагаем, что гости не смогут увезти из Флоренции больше одного очка.