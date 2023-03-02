«Ахмат» — «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург», который состоится 04 марта 2023 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного провел хорошую первую половину сезона, однако в некоторых матчах теряли очки, хоть и могли этого избежать. На данный момент «Ахмат» занимает шестое место с 26 баллами и лишь на один пункт опережает «Оренбург». Таким образом, чтобы создать отрыв от прямого конкурента, хозяева будут крайне мотивированы и наверняка начнут поединок первым номером.

26 февраля «Ахмат» обыграл в кубке России «Уфу» (2:1), а 19 февраля в товарищеском поединке одолел «Волгарь» (2:0).

«Оренбург»

«Оренбург» достаточно часто побеждал перед зимним перерывом в чемпионате России и сейчас команда может чувствовать себя в относительной безопасности. Коллектив набрал 25 очков и опережает зону вылета на 12 баллов. Тем не менее, гостям еще рано расслабляться и следует постараться реализовать свои моменты с «Ахматом» в предстоящей встрече в субботу.

23 февраля «Оренбург» обыграл «Химки» (5:2), а 21 числа оказался сильнее московского «Торпедо» (4:3). Оба матча имели товарищеский статус.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.1

Ничья – 3.9

Победит «Оренбург» – 3.2

Статистика

«Ахмат» выиграл три из десяти последних встреч (включая товарищеские)

Пять из шести выездных матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ахмат» проиграл два последних матча «Оренбургу»

Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз