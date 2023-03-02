«Зенит» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН», который состоится 04 марта 2023 года

«Зенит»

Чемпион страны идет в кубке страны через путь регионов, но с первым соперником у подопечных Сергея Семака проблем не возникло. В РПЛ питерский клуб лидирует с 42 баллами и на шесть очков опережает «Спартак», что вряд ли можно назвать большим отрывом. На своем поле «Зенит» с первых минут постарается завладеть преимуществом над оппонентом и как следствие добиться уверенной победы.

25 февраля «Зенит» обыграл «Волку» Ульяновск (3:0) в кубке России, а 17 числа уступил на выезде «Сепахану» (0:2) в товарищеской встрече.

«Пари НН»

«Пари НН» благодаря победам в двух последних турах перед перерывом помог себе покинуть зону вылета и даже обеспечить отрыв перед ней в шесть баллов. Сейчас коллектив занимает 12 место и обязан продолжать набирать очки, чтобы избежать участи понижения в классе. В выездной игре с «Зенитом» шансов у гостей немного, но даже ничья стала бы сенсацией и приятным бонусом для болельщиков Нижнего Новгорода.

27 февраля «Пари НН» обыграл в кубке России «Звезду» (2:0), а 19 числа в товарищеском матче одолел «Родину» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.17

Ничья – 7.4

Победит «Пари НН» – 17

Статистика

«Пари НН» выиграл лишь два матча из десяти последних в основное время

Клуб из Санкт-Петербурга уступил только в одной встрече из последних десяти на своем поле

«Зенит» выиграл два из четырех поединков у «Пари НН»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Чемпион страны мало кому позволяет добиваться хороших результатов на своем поле и мы практически уверены что нынешний поединок не станет исключением.