«Спартак» — самый гибкий клуб РПЛ, «Локо» с новыми лидерами. Эти команды очень изменились зимой

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сегодня, 16:23

Могут поставить более серьезные задачи.

Сезон Российской Премьер-Лиги возвращается, но в оценке перспектив не стоит целиком опираться на то, что показали команды осенью. Некоторые из них обновились достаточно сильно – и играть будут по-другому. Рассказываем, с чем возвращается российский футбол.

«Спартак» – с новыми легионерами

И увеличившимся процентом гибкости. «Красно-белые» зимой нацеливались усилить проблемные позиции – речь шла о флангах и центре обороны, а также об опорной зоне. Рассматривались разные варианты, основной – приобрести по игроку в каждую из перечисленных зон. Однако возникла проблема в переговорах по трансферу опорника Неманьи Максимовича – тогда перешли другому – Руслан Литвинов, профильный центрбек, мог одинаково качественно закрыть как центр обороны, так и опорную. При таком раскладе было необходимо приобрести защитника на его место, чтобы Руслан спокойно отрабатывал в полузащите. В итоге состав «Спартака» пополнили Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

На Зимнем Кубке РПЛ стало понятно, как Абаскаль будет интегрировать новичков в состав. Дуарте выходил в паре с Джикией, но в начальной стадии атаки к ним опускался Литвинов – тогда парагваец отходил на правый фланг. Так получалось избежать обрезов Даниила Денисова – испанский менеджер упорно ставит россиянина в основу, но при помощи атаке надежно отрабатывать в защите у Денисова не получалось. А Тавареш способен выйти как справа, так и слева и добавить вариативности в выборе латералей.

Оба легионера, скорее всего, станут игроками основы. Вопрос в другом – найдут ли в чемпионате продолжение те установки, которые Гильермо Абаскаль отрабатывал во время Зимнего Кубка РПЛ ? Если найдут, это будет самая гибкая и нетривиальная команда в России.

«Краснодар» и «Сочи» – с новой системой игры

Оба клуба сменили своих тренеров. К выбору нового наставника они подошли совсем по-разному. «Быки» обратились к иностранному специалисту – Ивич считается довольно перспективным менеджером, к тому же успел поработать в Англии (4 месяца возглавлял «Уотфорд»). Но у Владимира непростой характер – поговаривают, что это и привело к отставке из клуба Чемпионшипа (при этом команда шла в топ-5). Ивич добавит южанам дисциплины, однако сложно предсказать, как сложатся его взаимоотношения с руководством – к тому же при сложности характера серба от него, вероятно, будут требовать скорого возвращения в топ-5 и продвижения по Кубку России.

Сочинцы решили воспользоваться проверенным вариантом и подписали контракт с Курбаном Бердыевым. Это специалист, который способен выстроить четкую клубную систему и выжимать максимум из средних исполнителей. Минус в том, что ставку он делает прежде всего на оборону – результативностью команды Бердыева точно не радуют. Видимо, «Сочи» готов принести атакующий стиль в жертву, лишь бы вернуться на прежние позиции. В первом туре после паузы южане сойдутся с ЦСКА – отличная проверка, чтобы узнать, на какой стадии находится строительство новой команды.

При такой разнице в поиске тренера у «Краснодара» и «Сочи» есть одна общая черта – весной их построение игры будет сильно отличаться от того, что мы видели в первом круге.

«Локомотив» – с обновленным костяком и Дзюбой

Первые шаги нового руководства клуба пришлись на октябрь-ноябрь, поэтому застали последние туры чемпионата перед паузой и игры Кубка России. Мы увидели первые матчи москвичей под руководством Михаила Галактионова. Правда, это был скорее анонс – основные изменения произошли позднее.

Теперь в команде нет Мампасси, Раконьяца, Педриньо, Едвая и Керка – тех, к кому в нынешнем сезоне у всех было много вопросов.

Обновилась вратарская бригада – компанию Худякову и Гильерме составляет Лантратов. В центре нападения у главного тренера появился богатый выбор. Также пришел молодой талант Сергей Пиняев. И, пожалуй, самое главное, «красно-зеленые» наконец дополнили довольно молодой состав опытными лидерами – стабилизировать прыть опытом будут Артем Дзюба и Игорь Смольников.

«Железнодорожники» ожидаемо выбыли в нижнюю сетку Кубка России от «Спартака», но стоит учесть – «Локо» выстраивает новый костяк. Будет ли попытка удачной, сейчас предсказать сложно. Главная задача на вторую половину чемпионата – избежать прямого вылета и зоны стыков.

«Пари НН» – без Галактионова и Агапова, зато с Глушаковым

Второй раз за год нижегородцы оказались вынуждены вносить изменения в клубный вектор. Приведя Галактионова, боссы делали ставку на молодежь и построение атакующей модели. Однако в ноябре главный тренер ушел в «Локомотив» — и пришлось снова искать наставника. Артем Горлов – такой же молодой специалист, который проработал меньше года в «Енисее». В перспективе он сможет продолжить намеченный курс.

Но позднее появилась другая проблема – «Пари НН» лишился основного центрального защитника (Илью Агапова приобрел ЦСКА ). Замену игроку, конечно, нашли – подписали Франка Баньяка, воспитанника «Барселоны». Только вот сможет ли он влиться в основную обойму без ущерба качеству – большой вопрос.

С другой стороны, состав команды пополнил крайне опытный полузащитник, чемпион России и обладатель Суперкубка страны – Денис Глушаков. Опорник добавит нижегородцам вариативности и в перспективе может объединить раздевалку. На бумаге «Пари НН» не слабее себя образца первой части чемпионата, так что может побороться и за более высокие позиции.