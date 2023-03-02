«Зенит» против «Динамо» и сложный соперник для ЦСКА. Кубок в этом году радует

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сегодня, 18:53

Ждём три матча «Спартака» против ЦСКА ?

Состоялись жеребьевки двух путей в Кубке России. Сформированы пары четвертьфиналов и полуфиналов. Первые поединки сыграют через две недели. Обсудим самые любопытные моменты, ведь благодаря формату, когда из Пути РПЛ вылетаешь в Путь Регионов, турнир не потерял «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо». Четыре сильных команды проиграли в плей-офф, но могут взять трофей в итоге, если пройдут очищение огнем и «Зенитом».

Главный матч в марте. «Зенит» — «Динамо»

Вчера Йоканович использовал последнюю «жизнь» в Кубке России в новом формате. Вылет по сумме двух матчей от «Крыльев Советов» и въедливого Писарского – Владимир нашел любимого соперника, которому часто забивает, отправил будущего столетнего юбиляра в Путь Регионов. Руководители «Динамо» заявляют, что задача на сезон – победа в Кубке России. Выходили в финал в прошлый раз, чуть не повезло в концовке, отдали «Спартаку» трофей. Теперь попали в нижнюю часть сетки и получили ужасный отличный жребий. Ужасный, поскольку попался «Зенит», надо играть в гостях, будет один матч и проигравший вылетит. А отличным этот жребий делает время. Первый этап в новом пути в середине марта является лучшим для встречи с главным фаворитом всего розыгрыша, команда Семака не успеет набрать форму. Выбив «Зенит» сразу, могут получить уверенность в себе.

Ожидание Пути РПЛ . Финал «Спартак» — ЦСКА

Жребий не стал издеваться над зрителями, подарил шанс на финал Пути РПЛ между московскими клубами. Тогда случатся два рейтинговых матча, если Абаскаль и Федотов правильно разберут сложных соперников. «Урал» и «Крылья Советов» в полном порядке, но «Спартак» и ЦСКА показали хороший футбол в ключевых отрезках победных матчей против Дзюбы и Сафонова. Как и в прошлом раунде, будет два поединка на стадии четвертьфинала, поэтому увидим настоящий взрослый плей-офф. В Пути РПЛ могли также случиться матчи «Спартака» против Карпина и ЦСКА против Йокановича, но крепкие середняки РПЛ посчитали иначе. Ждём статусный финал, ведь в потенциальной паре «Спартака» и ЦСКА не может быть фаворита. Эти команды преследуют «Зенит» в таблице чемпионата в меру сил. Зимой Абаскаль получил новичков, а Федотову дали время, чтобы изучить свои ошибки на финише осеннего этапа сезона.

«Темные лошадки». «Урал» и «Крылья Советов»

Не будем сразу списывать Ганчаренко и Осинькина в полуфиналах, ведь у них тренерские команды с футболистами, которые прибавляют. Это позволило убрать с пути сложных соперников, ведь у «Ростова» и «Динамо» есть игра, как видно по таблице РПЛ . Но екатеринбуржцы и самарцы заслуженно прошли дальше. И если у них получится по сумме двух матчей опередить москвичей, то в Пути РПЛ случится неожиданный финал. Также, раз проигравшие в полуфиналах команды верхней сетки не вылетают сразу, у Ганчаренко и Осинькина осталось одно право на осечку. «Урал» и «Крылья Советов» точно будут болеть за «Динамо» против «Зенита». Если Кубок быстро покинет Семак, то даже через нижнюю сетку можно будет попасть в главный финал в «Лужниках».

Прогноз на главный финал. Ожидаем сюрпризы

Самые предсказуемые варианты финалов понравятся большинству зрителей. «Зенит» — фаворит своей части сетки, а ЦСКА и «Спартак» — равноправные претенденты на матч в «Лужниках» от Пути РПЛ . Трофейная игра между петербуржцами и москвичами соберет много зрителей на стадионе, оправдает идею с новым форматом турнира. Но кто сказал, что «Зенит» и «Спартак» не встретятся до финала? Такое точно возможно, но тогда проигравший покинет кубок.

У киберспорта одолжили интересный формат. «Спартаку» достаточно пройти «Урал» по сумме двух матчей и Абаскаль получит перестраховку по пути в главный финал. Это же касается ЦСКА , «Урала» и «Крыльев Советов». Абаскаль и Федотов могут сначала сыграть в финале Пути РПЛ в двух матчах, а потом встретиться между собой в главном финале, если «Зенит» по привычке вылетит, что с ним случалось не раз в турнире, который не назвать их любимым.

«Зениту» важно сохранить концентрацию и мотивацию, ведь Семак стал третьим в группе с «Крыльями Советов» и «Спартаком». Чемпион может не проиграть «Динамо», хотя мотивация москвичей будет зашкаливать. Но есть еще «Ахмат», «Локомотив» с заведенным Дзюбой, «Краснодар», которому стыдно всегда играть так, как в первом поединке против ЦСКА . В турнире много сильных команд, а еще больше тех, чье самолюбие уязвлено.

Кубок России благодаря формату стал интереснее. А еще есть аутсайдеры, которым нечего терять. «Акрон» и «Пари НН» должны рисковать против Галактионова и Карпина. Никто не отругает за поражение, но проход дальше подбросит новых интересных соперников. Интересных вариантов поединков стало намного больше. Например, моделируем ситуацию с помощью команды Абаскаля. Если пройдут Ганчаренко, то могут сыграть с Федотовым.