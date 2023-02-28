ЦСКА уверенно разгромил «Краснодар» в первом матче Кубка. «Быки» отправятся к «Зениту»

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сегодня, 17:09

Хотя отомстить за унижение все же получится.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Нагрузки на игроков команды в период сборов, по всей видимости, ложились высокие – в товарищеских матчах «быки» не демонстрировали скорости, и не радовали результативностью.

- Владимир Ивич постепенно нащупывает основную обойму, которой и будет оперировать в весенней части чемпионата. Ожидаемо место в стартовом составе получил Хуниор Алонсо – парагвайский центрбек подписал с южанами контракт еще прошлой зимой, но вернулся в расположение клуба только сейчас. Пришедший в это трансферное окно Кобнан Дэвид в предыдущем матче с ЦСКА занял место на правом фланге атаки (Ионов вышел слева) – хотя такое расположение вингеров, скорее всего, будет лишь запасным вариантом. Не стоит забывать об Олусегуне – нигериец довольно хорош в текущем сезоне, так что будет игроком старта, Ионов продолжит выходить справа, а Кобнан необходим для ротации.

- А вот Кади Боржес вполне может побороться за стартовый состав. Бразилец играл против ЦСКА с первых минут – он вышел в связке с Ленини и Сперцяном. Наиболее вероятно, что его конкурентами будут Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц и Никита Кривцов – все они примерно равны по уровню, но новобранцу свою состоятельность еще нужно доказать.

- «Быкам» все еще сложно разбивать прессинг соперника – по этой причине у команды возникали большие проблемы в кубковом матче с ЦСКА . Только в первые 4 минуты встречи подопечные Владимира Ивича дважды отдавали мяч москвичам, а те доводили момент до удара по воротам. Возможно, дело в сыгранности с одноклубниками – в обоих случаях обрезались новички команды (сначала от мяча оттеснили Кади, затем с пасом ошибся Ленини). Позднее обрезы «Краснодара» привели к двум крайне опасным ударам Федора Чалова (и все это только в первом тайме).

- Южанам стоит принимать во внимание, что вслед за вторым столкновением с ЦСКА им предстоит играть с «Торпедо». Любовь «автозаводцев» к автобусам вынудит «быков» потратить немало сил на вскрытие их обороны. Да и дальше не легче – ни «Динамо», ни «Локомотив» нельзя назвать простыми соперниками.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Алонсо, Сорокин, Петров – Сперцян, Черников, Баньяц – Ахметов, Кордоба, Ионов

Полезно узнать о ЦСКА

- «Армейцы» лихо взялись за реализацию намеченных планов. Команда скверно завершила осеннюю часть сезона, поэтому от недосказанности необходимо избавляться с первых же официальных матчей. Федотов дал коллективу высокие нагрузки, поэтому москвичи были не так активны в контрольных встречах.

- Ситуация похожа на ту, в которой готовился к возобновлению чемпионата «Краснодар». Только есть несколько различий. Во-первых, опыт – «красно-синие» дольше работают под руководством своего главного тренера. Во-вторых, давление на команду больше – Федотов в ЦСКА не добился существенного прогресса (то же 5-е место, что и по итогам предыдущего сезона РПЛ ), если так продолжится, разговоры об отставке тренера будут все более предметными.

- Наставник столичной команды не рискнул сразу интегрировать в стартовый состав Илью Агапова – центрального защитника, который пополнил состав ЦСКА этой зимой. У «красно-синих» остаются проблемы с глубиной скамейки в центре обороны, к тому же до сих пор нет в основной обойме Игоря Дивеева (не попал в заявку на матч с «Краснодаром»). И даже так Федотов не выпустил Агапова – поставил к Роше и Набабкину Мойсеса.

- Также продолжает восстановление после травмы Бахтиер Зайнутдинов – повреждение сухожилий мышц голени было выявлено в начале февраля, в лазарете он пробудет минимум 4 недели.

- Дефицит форвардов на удивление не бросается в глаза – Чалову, конечно, нужен качественный сменщик, но пока он справляется и без него, к тому же изредка голевое чутье просыпается даже у Заболотного, пробить по воротам могут и Медина с Карраскалем.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Агапов, Роша, Набабкин – Обляков, Зделар, Мухин, Гайич – Карраскаль, Чалов, Медина

Полезно узнать о противостоянии

- «Армейцы» вот уже второй раз больно ударили по самолюбию «Краснодара», одержав разгромную победу. В начале сентября 2022-го «быки» забрались в топ-3 и готовились выйти на второе место, на котором шел ЦСКА – очный поединок завершился разгромной победой москвичей со светом 4:1. На этот раз «красно-синие» тоже добились преимущества в 3 мяча – 3:0. В ответном поединке «Краснодар» соберет всю свою злость на ЦСКА , которая накопилась за полгода.

- В целом за последние 20 игр между командами сложилась высокая конкуренция, в которой никто не может вырваться вперед – «армейцы» обыгрывали «быков» 7 раз, победа в 6 встречах доставалась южанам, еще 7 игр завершились ничьей.