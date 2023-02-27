Абаскаль и Карпин боятся встречи с «Зенитом». Сегодня могут попасть в клетку со львом

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сегодня, 13:48

Десерт дня – дерби «Локомотива» и «Спартака».

«Урал» — «Ростов» (первый матч – 1:1)

Поначалу команда Ганчаренко играла на выезде лучше. Мяч случайно попал в выставленную высоко руку игроку «Ростова», но пенальти по делу. Удар Каштанова получился хитрым. Бикфалви, Ранджелович и компания могли увеличить преимущество, но у «Ростова» достаточно матчей, в которых выдержали давление и пошли в свои атаки.

Сегодня в Екатеринбурге проигравшая команда не вылетит. Действует система «двойного выбывания». Но или Ганчаренко, или Карпин отправятся в Путь регионов. А там «Зенит» и «Ахмат». Также в дороге «Краснодар», «Локомотив» и даже «Динамо», если уступит самарцам. 11 июня в «Лужниках» сыграет только одна команда из этой части сетки.

«Ростову», поскольку сумели сравнять счет – Комличенко снова закрыл красивый навес Уткина, стоит показать другой футбол и не допускать серию пенальти в гостях. По регламенту при равенстве показателей по сумме двух матчей не будет овертайма, сразу пенальти. Ганчаренко тоже не хочет лотереи, попробует выиграть в основное время.

«Спартак» — «Локомотив» (первый матч – 1:0)

Дзюба дебютировал за «Локомотив» против бывшего клуба. Артём разыгрался по ходу матча после сложнейшего для Галактионова начала встречи. «Спартак», невзирая на отсутствие основных форвардов в основе – Николсона, Соболева и Промеса, забил первым. Пруцев снова огорчил «Локомотив», на этот раз в Кубке. Команде Абаскаля стоило дожимать соперника, пока соседи не пришли в себя. Но первый тайм завершился со счетом 1:0.

Дальше Дзюба едва не сравнял счет – срезал мяч головой в дальний угол, но за Максименко сыграла штанга. А чуть позже удачный рикошет сыграл за ветерана, но Артём пробил выше ворот. «Локомотив» осенью тоже играл отрезками, поэтому не удивляет гол Магкеева. Защитник опередил всех, но судьи правы. Камано активно мешал Мартинсу выйти на подачу, поэтому Безбородов после подсказки помощников посмотрел повтор и отменил гол.

Ничья была бы не в пользу «Спартака», который поберег крутых легионеров на морозе. Одна из интриг до ответного матча, где ждут 15 тысяч зрителей – позиция Абаскаля по составу. Можно выставить Тавареша, Дуарте, Мартинса и Промеса в старте. Или же оставить российскую основу в надежде, что «Локомотив» не сделал выводов после поражения. Интрига в паре сохраняется, невзирая на наличие фаворита.

«Динамо» — «Крылья Советов» (первый матч 1:2)

В Самаре открыли серию из трех поединков между клубами подряд. Йоканович должен благодарить Тюкавина и игроков соперника, что не уступил крупнее, ведь тренер провел плохой матч. Осинькин, хотя зимой снова потерял футболистов основы, вроде Пиняева и Глушенкова, успел адаптировать Писарского к схемам «Крыльев Советов». Владимир снова забил гол «Динамо», и не боялся фаворита.

Но если фаворит завтра включит скорости, то Солдатенков и Евгеньев вряд ли успеют поймать все выпады. Скопинцев и Даса умеют атаковать. Фомину и Захаряну надо быть активнее, как и Смолову, ведь Тюкавин готов играть в основе. Надо отыгрываться, ведь «спартаковец» Зуев, которому нужен удачный отрезок в карьере после серии непростых, принес «Крыльям Советов» домашнюю победу.

Хозяева увидели, что на морозе соперник не бежит, выдыхается после активного старта. Статистически получился равный матч, в котором у «Динамо» проявились осенние грешки – спорные решения в защите, небрежная игра у чужих ворот, аритмия и брак в передачах. С другой стороны, «Крылья Советов» такие же, один тайм не похож на другой.

«Краснодар» — ЦСКА (первый матч 0:3)

Единственная пара, где легко назвать команду, которая может стать соперником «Зенита». ЦСКА нужно сыграть худший матч за десять лет, чтобы вылететь от «Краснодара». А Ивичу понадобится чудо в виде двух голов за полчаса в ворота Акинфеева, чтобы «горожане» с их колоссальными проблемами в защите сумели отыграться по сумме двух матчей. Сафонову нельзя пропускать, ведь Федотов вряд ли проиграет 1:4, чтобы была серия пенальти.

ЦСКА может винить себя за промахи в первом матче. Счет мог быть намного крупнее. У «Краснодара» тоже были перспективные подходы, у москвичей ведь в лазарете Дивеев и Зайнутдинов, основные центральные защитники. Но раз счет разгромный и «сухой» для Акинфеева, то осталось достойно отбегать на выезде, чтобы ждать в полуфинале победителей остальных поединков Пути РПЛ . Пары могут получиться интересными.

Новая формула турнира себя оправдала

Если доверять клубам, которые выше в таблице РПЛ , то в полуфинале верхней части сетки можем увидеть пары «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Ростов». С другой стороны, если пройдут дальше «Урал» и «Крылья Советов» — клубы, которые бывали в финалах турнира, то расклад меняется. «Спартак» и ЦСКА , конечно же, будут болеть против Йокановича и Карпина, поскольку ресурсов у середняков меньше, чем у лидеров сезона.

Но Писарский в будущих матчах Кубка может забить Максименко и Акинфееву, как и Бикфалви. Жребий в Пути РПЛ важен. Фанаты «Спартака» и ЦСКА предпочли бы сыграть в финале этого Пути сетки, а не в полуфинале. Стоит признать, что внедрили интересную систему. Ни «Зениту», ни остальным формальным фаворитам Кубка легко не будет. Особенно если «Локомотив», «Урал» и «Крылья Советов» пройдут дальше.

Абаскаля, Карпина и Йокановича могут заставить искать счастья в клетке с петербуржскими львами, которых бананами не корми, но дай обыграть «Спартак», «Ростов» и «Динамо».