Опасный соперник для МЮ, «Ньюкасл» рискует выпасть из топ-5. Стартует 26-й тур АПЛ

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сегодня, 13:29

А «Сити» попытается дотянуться до «Арсенала».

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

- Вот «Арсенал» и выровнялся с «Сити» по количеству матчей в АПЛ – теперь, по итогам 25 туров, «горожане» отстают от лидера чемпионата на 5 очков. МС продолжает идти по насыщенному календарю с матчами каждые 3-4 дня. Зато после игры с «Ньюкаслом» получится отдохнуть целую неделю.

- «Сороки» растеряли ту уверенность, с которой шли в топ-3. В трех предыдущих турах – ни одной победы. Так еще и поражение от МЮ в Кубке Лиги! Конкуренты за еврокубковую зону все ближе, «Ливерпуль» идет на 6-м месте и отстает всего на 2 очка – в предстоящем туре «Ньюкасл» испытает огромный накал.

«Арсенал» — «Борнмут»

- Прежде чем стартовать в плей-офф ЛЕ , «канонирам» предстоит сыграть с «Борнмутом». Борьба с «Сити» до конца апреля вновь будет носить заочный характер. До этого подопечные Микеля Артеты почти не ошибались, сейчас надежда на сохранение темпа.

- Команда с предпоследнего места АПЛ двумя турами ранее одержала первую победу за 3 месяца, но против «Ман Сити» ожидаемо не выстояла. Вполне возможно, что по итогам тура «Борнмут» станет последним – «Саутгемптону» и «Эвертону» с соперниками повезло больше.

«Челси» — «Лидс»

- Боссы «аристократов» все меньше уверены в главном тренере Грэме Поттере – поговаривают, что игры «синих» с «Лидсом» и «Боруссией» в ЛЧ станут определяющими для специалиста. За последние два месяца «Челси» одержал лишь одну победу – если светит зона вылета, о перестройке стоит забыть.

- Зато лондонцы могут сильно подсобить «Лидсу» — без Джесси Марша команда находится уже вплотную к зоне вылета, на 1 балл опережая «Эвертон» и «Борнмут».

«Брайтон» — «Вест Хэм»

- «Чайкам» не удалась предыдущая попытка штурма топ-5 – команда потеряла очки с «Пэлас» и уступила «Фулхэму», чем воспользовался «Ливерпуль». Теперь «Брайтон» — на 8-м месте с 35 очками. Правда, есть козырь – сыграл коллектив на 2-3 матча меньше конкурентов.

- На удивление, «молотобойцы» даже в нынешнем состоянии будут играть в плей-офф ЛК, и это может окончательно добить команду — с «Брайтоном» «Вест Хэм» сыграет через 3 дня после матча с МЮ , а сейчас менее чем за 2 недели предстоит провести 4 встречи.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

- Для «Пэлас» это возможность потеснить «Виллу» в таблице – команды располагаются по соседству, но в активе «львов» на 4 очка больше.

- «Астон Вилла» прервала серию поражений, обыграв «Эвертон», — теперь до апреля у подопечных Унаи Эмери не будет по-настоящему грозных соперников. И с «Пэлас», и с «Вест Хэмом», и с «Борнмутом», и с нынешним «Челси», и с «Лестером» «львам» по силам набирать очки.

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

- «Волкам» не повезло попасть на «Ливерпуль» в момент, когда мерсисайдцы снова начали набирать ход в чемпионате – из-за этого они в третьем матче кряду не смогли одержать победу, а сейчас «Хэмптону» предстоит сыграть с командой, которая вернулась в зону ЛЧ и стремится догнать МЮ .

- Опыт стал для «шпор» козырем в гонке с «Ньюкаслом» — теперь «Тоттенхэм» занимает 4-е место и оторвался от «сорок» на 4 очка. Задача почти решена – лондонцам нужно только не откатиться на окраину топ-5.

«Саутгемптон» — «Лестер»

- 1 победа в последних 5 матчах АПЛ – с такой статистикой к 26-му туру подходит худшая команда Премьер-Лиги. Но стимул у «Саутгемптона» на эти выходные огромный – есть шанс догнать «Эвертон» с «Борнмутом» и не позволить «Лестеру» увеличить отрыв от клубов из зоны вылета.

- «Лисам» не удалось сохранить темп, взятый в конце января-середине февраля. За последние 3 встречи команда Роджерса уступила МЮ , «Арсеналу» и вылетела из Кубка страны от «Блэкберна».

«Ноттингем» — «Эвертон»

- У «лесников» в целом такая же ситуация, как у «Лестера» — тоже на определенном этапе удалось совершить рывок вперед и подняться ближе к топ-10. К тому же «Ноттингем» отобрал очки у «Ман Сити», а это весомое достижение. Впечатление портят 0:4 от «Вест Хэма» в конце февраля.

- Шон Дайч ведет «Эвертон» с переменным успехом – «ириски» начали с победы над «Арсеналом», затем уступили «Ливерпулю». Позже обыграли «Лидс» — и потерпели поражение от «Виллы» и того же «Арсенала». Команда вернулась в зону вылета.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

- Главная афиша предстоящего тура. «Ливерпуль» опасен тем, что при провале в ЛЧ стал лучше выглядеть в чемпионате. Ни «Эвертон», ни «Вулверхэмптон», ни даже «Ньюкасл» не стали помехой – к этому моменту «красные» вплотную приблизились к первой пятерке.

- Для «Юнайтед» лучше, если мерсисайдцы не продолжат восхождение – в свете неудач они наверняка захотят громко хлопнуть дверью, забрав место в ЛЧ . А тен Хагу и без «Ливерпуля» приходится бороться с «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Сити».

«Брентфорд» — «Фулхэм»

- «Дачники» вырвались вперед в погоне за зоной еврокубков, хотя долгое время шли ноздря в ноздрю с «Брайтоном». 4 тура подряд «Фулхэм» набирает очки – прежде чем попасть на «Арсенал» и «Ливерпуль», нужно набрать еще.

- «Пчелы» расположились на 9-м месте и не могут закрепиться на более высоких позициях. Да, против «Арсенала» получилось вырвать ничью, а с декабря команда проиграла лишь раз – в Кубке. Но для борьбы с «Ливерпулем», «Фулхэмом» и «Брайтоном» этого мало. Очный поединок с «дачниками» — тот момент, когда «Брентфорд» может подобраться к топ-5 чуть ближе.