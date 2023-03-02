У «Барселоны» эпидемия травм перед Эль Класико. Хави испугался после двух поражений

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сегодня, 13:31

На кону выход в финал Кубка Короля.

Про «Реал»

- Фаворит по сумме опыта и успехов проиграл «Барселоне» в трех матчах из последних четырех, если добавлять спарринг. И в двух из трех официальных игр. «Реал» был разгромлен дома 0:4. Взяли реванш в первом круге 3:1, но в Суперкубке Испании отдали каталонцам трофей, уступив с аналогичным счетом. В Ла Лиге отрыв Хави равен семи пунктам, Анчелотти нужен хотя бы Кубок Короля.

- Карло мог прийти к Эль Класико с поражением в дерби Мадрида. Хименес четко прочитал изумительный навес Гризманна. Но «Реал» спас 18-летний Альваро Родригес – форвард, похожий внешне на юного баскетболиста. Ничья с «Атлетико» напоминает одну из глобальных проблем «Мадрида». У них коротковатая скамейка. Иначе не получается. В заявке много игроков железной основы, не каждый сильный мастер хочет на место Себальоса и Азара.

- Такая фаза сезона, что все на взводе. Некоторые фанаты «Реала» начали оскорблять Алабу, в том числе, на расовой почве. Причина – голос за Месси в опросе ФИФА перед вручением награды игроку года. Давид позже объяснил, что у австрийцев голос капитана был результатом общих выборов команды. Странная практика, когда просят определиться одного, но даже если бы сам защитник поставил Месси выше, то какая разница? Бензема от этого не перестанет хорошо играть в футбол.

- Алаба и Менди не сыграют из-за травм. Левый фланг могут закрыть Камавинга или Начо. Если суммировать форму Карвахаля – Карраско и Гризманн свободно работали в его зоне, неуверенные действия Рюдигера и Милитао – «Ливерпуль» сначала повел 2:0, лишь после этого развалился, а еще ошибку Куртуа в Англии, то получаем неготовность команды Анчелотти в обороне. Плюс Кроос в роли Каземиро без мяча не всегда впечатляет.

- Карло держал в уме Эль Класико, ведь молодой Тчуамени и ветеран Модрич остались на скамейке. Тренерский штаб пошел на риск потери очков в чемпионате, чтобы ключевые хавбеки были свежее против «Барселоны». У «Реала» нет вариантов по тактике, играют «4-3-3» с гибридным переходом на «4-4-2», если Вальверде в тройке атаки, а не в полузащите. «Мадрид» понятный и упрямый, опасный и уверенный в себе, что показал камбэк в Ливерпуле.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга (Начо) – Тчуамени (Вальверде), Кроос, Модрич – Вальверде (Родриго), Бензема, Винисиус.

Про «Барселону»

- Против «Альмерии» команда Хави провела худший матч сезона. Это не эпатажная оценка, а комментарий самого тренера. Эрнандес сожалеет, что упустили «золотую возможность» оторваться от «Реала» на десять пунктов и поставить рекорд Ла Лиги по очкам после 23 туров. Также не стоит забывать, почему против «Альмерии» не шла игра. «Барселона» прилетела из Манчестера, где покинула Лигу Европы, что в их планы не входило.

- У Хави прервалась серия из 18 матчей без поражений, и это во время перестройки. Если Лапорта планирует уволить наставника, то президенту клуба нужно сходить к врачу. Обидно проигрывать МЮ , но соперник на ходу. Обидно уступать «Альмерии», но два матча не должны перебивать месяцы успешной работы. «Барселона» лучше, чем прогнозировали.

- Левандовски получил травму бедра. Это потеря, ведь поляк в 20 матчах сезона создал 20 голов (15 ударов, 5 передач). Пусть новичок не сделал разницу в группе ЛЧ , чтобы отправить «Барселону» в плей-офф главного турнира, а затем не забил еще разок, чтобы пойти в овертайм в Манчестере, без Роберта хуже, чем с ним. Торрес совсем не впечатляет в роли нападающего.

- Еще одна проблема Хави – травма Педри. Проблемы с сухожильем выбили хавбека примерно до второго из трех Эль Класико весны. В чемпионате команды встретятся 19 марта, а ответный поединок полуфинала Кубка сыграют 5 апреля. Возвращение Гави поможет Хави сегодня, но не смог полноценно тренироваться Кристенсен. Также в лазарете Дембеле, то есть минус четыре игрока основы.

- «Барселона» умеет переключаться от матча к матчу. Вылет от МЮ ранил, но «Реалу» не повезло, что каталонцы уступили «Альмерии». Злее будут. Де Йонг и Кессье отработают между линиями, ведь без Каземиро «Реал» хуже контролирует центр поля. В защите подстрахуют Алонсо и Альба. Араухо может выйти справа, чтобы сторожить Винисиуса. Проблем много, но у Хави сильный состав.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Араухо (Бальде; Роберто), Гарсия (Араухо), Алонсо (Кристенсен), Альба – Кессье, Бускетс, Де Йонг – Рафинья, Торрес, Гави.

Про Эль Класико

- Год назад «Барселона» собрала сомнительную серию из пяти проигранных Эль Класико подряд. Это случилось второй раз в истории, впервые с шестидесятых. С марта 2019-го каталонцы не обыгрывали «Реал», пока Хави не устроил погром на «Сантьяго Бернабеу».

- Перелом случился, но потери вынуждают тренера каталонцев перед матчем говорить о страхах. Раз Хави просит не бояться, значит, видит такую реакцию у молодых ребят. Одновременно «Барселону» не назвать юной командой. Вратарь, ветераны-защитники и Бускетс – опытные.

- Анчелотти привычно заявил, что ему не нужен реванш за отданный Хави Суперкубок. Обманывает. Карло и «Ливерпулю» якобы не мстит за Стамбул, а обыгрывать не перестанет. Выиграть ЛЧ снова «Реалу» будет сложно, команда перестраивается и ищет новичков. В Ла Лиге у «Барселоны» неплохая фора. Кубок Короля – самый верный шанс «сливочных» на трофей.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» не проиграет, но вот насчет легкой победы есть сомнения. Поражения и кадровые потери заставят «Барселону» собраться. Но это вряд ли поможет. Если Бензема и компания покажут себя, то выиграют в один мяч. Тогда всё решится в ответном полуфинале.