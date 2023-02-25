Первый трофей МЮ при тен Хаге. Помешать может только «Ньюкасл»

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сегодня, 14:53

Дошли до финала Кубка Английской Лиги.

В воскресенье у Эрика тен Хага будет шанс завоевать свой первый трофей в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» — манкунианцы добрались до финала Кубка Английской Лиги и поборются за победу в турнире в «Ньюкаслом».

Не самый тяжелый путь

«Ман Сити», например, уже в четвертом раунде пришлось играть с принципиальным соперником – «Ливерпулем». У «красных дьяволов» по-настоящему тяжелых оппонентов не было. Английский гранд как команда, отобравшаяся в еврокубки по итогам предыдущего сезона, начал свой путь в Кубке с третьего раунда. В соперники «манкунианцам» досталась «Астон Вилла» — и этот клуб стал единственным, кто смог поразить ворота МЮ , причем дважды. «Юнайтед» ответили четырьмя голами – отличились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш и Скотт МакТоминэй.

В дальнейшем подопечные Эрика тен Хага разделались с «Бёрнли» (2:0) и «Чарльтоном» (3:0), а в полуфинале сошлись с «Ноттингемом». Недооценивать «лесников» точно не стоило – на пути к 1/2 финала Кубка коллектив выбил «Тоттенхэм», да и к концу января привык к уровню сопротивления в Премьер-Лиге, а потому выбрался из зоны вылета.

И даже так проблем с «Ноттингемом» «Ман Юнайтед» не испытал. В старте на первый поединок голландский менеджер выпустил игроков основы, и те обеспечили уверенную победу (3:0). В ответном противостоянии сложностей тоже не возникло – ворота «лесников» поразили Фред и Марсьяль.

«Ньюкасл» был опаснее осенью

Кроме того, стоит учитывать и состояние соперника. «Сороки» проводят по всем показателям лучший сезон в АПЛ за долгое время. Благодаря богатым спонсорам и удачным трансферам подопечные Эдди Хау быстро пробрались в топ чемпионата. К тринадцатому туру «Ньюкасл» поднялся на 5-е место, а затем вплотную приблизился к «Манчестер Сити» и «Арсеналу», которые мерились силами в борьбе за чемпионство.

Но все это осталось в 2022 году. Начиная с января, «сороки» стали выглядеть хуже. За последние 7 встреч в чемпионате они записали себе в актив лишь одну победу и 5 раз сыграли вничью. А неделей ранее так вовсе не смогли найти контраргументов в матче против «Ливерпуля» (0:2), который проводит провальный сезон.

«Ньюкасл» подобрался к топам по уровню финансирования, но еще не в состоянии на постоянной основе бороться за топ-3. Прежде всего, не хватает такого опыта и стабильности – «сороки» более подвержены спадам. Поэтому «Юнайтед», которые начали действующую кампанию с двух поражений подряд, на длинной дистанции обошли оппонента. И все еще сказывается уровень исполнителей, их сыгранность. Чемпионские коллективы строятся не за одно трансферное окно – требуется время на образование командных связей.

Конечно, в этом плане и МЮ – не эталон. Однако у них больше опыта работы в кризисной ситуации и топ-тренер, который успел привести нужных ему футболистов. На данный момент расстановка сил склоняется в пользу «красных дьяволов».

У тен Хага все больше инструментов

Это видно по тому, как меняется стартовая обойма. Если говорить о центре поля, то изначально менеджер активно использовал связку Фернандеша, Эриксена и МакТоминэя. Когда Скотт перестал давать необходимый объем, его место занял Каземиро – вместе с экс-опорником «Реала» с первых минут начал выходить Фред (их связка активно используется и в сборной Бразилии). Зимой для увеличения глубины скамейки был арендован Забитцер – теперь у «красных дьяволов» гораздо больше вариаций в центре поля.

Этому поспособствовало и приобретение Ваута Вегхорста – хотя изначально его аренду из «Бернли» воспринимали как временное решение на позиции нападающего. По сути, голландец снял эту проблему – пусть и косвенно. Ваут очень работоспособен, но не результативен – Рэшфорд, который поначалу выходил на острие, смотрелся предпочтительнее. Вегхорст стал тем дополнительным игроком, благодаря которому удалось вернуть Маркуса на позицию центрфорварда и не потерять в качестве на флангах – тен Хаг сместил голландца в полузащиту, Бруну перешел на правый фланг (там еще может сыграть Антони), слева теперь можно Санчо, Гарначо или Элангу.

На флангах обороны тоже есть выбор. Если нужна жесткость, наставник выбирает Люка Шоу. Для поддержки атаки слева выходит Тайрелл Маласия. На правой бровке образовалась высокая конкуренция между Далотом и Ван-Биссакой.

Обе команды сделали рывок вперед

В предыдущем сезоне ни «Юнайтед», ни «Ньюкасл» и близко не подобрались к борьбе за Кубок лиги. «Сороки» выбыли еще во втором раунде – сошлись с «Бёрнли», не забили в основное время и уступили в серии пенальти. Хотя с того момента состав команды сильно обновился.

«Красные дьяволы» тоже вылетели сразу после того, как приступили к участию в турнире. В третьем раунде «Манчестер Юнайтед» вышел на «Вест Хэм» — пропустил уже на 9-й минуте и ничего не смог противопоставить.

Оба коллектива сделали большой рывок вперед по сравнению с прошлой кампанией. Одни преодолели часть внутренних проблем с новым тренером, другие получили игроков, которые стали проводниками идей наставника, и качественных исполнителей. Так что и их место в финале не поддается сомнению. К тому же и для Хау, и для тен Хага Кубок крайне важен – для каждого это будет первый трофей у руля своей команды.