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«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:48
«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Эвертон», который состоится 5 марта 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в чемпионате Англии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с ливерпульскими «ирисками». В 23-ом туре Премьер-лиги в сухую, пропустив пару мячей, «ловкие деревья» уступили «Фулхэму». Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «небесно-голубыми» из Манчестера.

На прошлых выходных «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «молотобойцев» со счётом 0:4.

«Эвертон»

В Премьер-лиге «синие» занимают восемнадцатое место после двадцати пяти матчей текущего сезона. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков «Эвертона» за последнее время. С минимальным счётом «ириски» обыграли в Ливерпуле «павлинов» из Лидса в матче 24-го тура чемпионата Англии. На своём поле проиграли «вилланам» с разницей в пару мячей.

1 марта со счётом 0:4 в гостях «скаузеры» были повержены «канонирами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.75
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Эвертон» – 2.85
  • Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 – 5.70
  • Обе забьют — нет – 1.74
  • Обе забьют — да – 2.10
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

  • Пять очных встреч подряд закончились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч
  • В одном матче из пяти крайних «лесники» выиграли
  • За аналогичный период «синие» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей встречи доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.52.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эвертон
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:14
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче и тотал меньше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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