«Ноттингем Форест» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Эвертон», который состоится 5 марта 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в чемпионате Англии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с ливерпульскими «ирисками». В 23-ом туре Премьер-лиги в сухую, пропустив пару мячей, «ловкие деревья» уступили «Фулхэму». Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «небесно-голубыми» из Манчестера.

На прошлых выходных «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «молотобойцев» со счётом 0:4.

«Эвертон»

В Премьер-лиге «синие» занимают восемнадцатое место после двадцати пяти матчей текущего сезона. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков «Эвертона» за последнее время. С минимальным счётом «ириски» обыграли в Ливерпуле «павлинов» из Лидса в матче 24-го тура чемпионата Англии. На своём поле проиграли «вилланам» с разницей в пару мячей.

1 марта со счётом 0:4 в гостях «скаузеры» были повержены «канонирами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.75

Ничья – 3.05

Победит «Эвертон» – 2.85

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

Пять очных встреч подряд закончились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В одном матче из пяти крайних «лесники» выиграли

За аналогичный период «синие» обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей встречи доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.52.