Борьба за медали Серии А в самом разгаре. Среди претендентов сразу пять команд

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сегодня, 21:10

С «Ювентусом» было бы ещё интереснее.

«Лацио» – 25 матчей, 48 очков

25-й тур римская команда провела максимально ударно: в выездной встрече против лидеров чемпионата «Наполи» подопечные Сарри одержали победу со счетом 1:0. Заработанные в Неаполе очки сыграют не только важную роль в распределении команд в таблице в конце сезона, но и дадут дополнительный моральный толчок для игроков самого «Лацио».

Маурицио Сарри поставил римлянам довольно конкурентоспособный футбол. По крайней мере, это подтверждают некоторые статистические показатели. Так, команда является второй по наименьшему количеству поражений (5). Лучше результат только у «Наполи» Спаллетти — два. Кроме того, «лациале» делят вторую строчку по наименьшему числу пропущенных мячей – 19. Столько же у «Ювентуса». Первое место по данному значению также занимают неудержимые неаполитанцы.

«Интер» – 24 матча, 47 очков

По словам главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, проблемы есть у всех команд, кроме «Наполи». Миланский клуб не исключение. Команда часть сезона играла без Лукаку и Брозовича, которые, будучи в форме, гарантированно были бы основными игроками команды.

Главной звездой «Интера» в этом сезоне является Николо Барелла, который ведет за собой команду и даже в какой-то момент был лидером по количеству результативных действий, несмотря на наличие в составе таких нападающих, как Лисандро Мартинес и Эдин Джеко.

Ближайшим летом «нерадзурри» ожидает перестройка. Клуб может не продлить аренду Ромелу Лукаку, заканчивается контракт у Шкриньяра, а на многих игроков претендуют европейские гранды. Для «черно-синих» было бы очень важно попасть в топ-4 для квалификации в Лигу чемпионов из-за проблем с финансами, поскольку без дополнительных денежных вливаний конкурентоспособность «Интера», скорее всего, сильно просядет.

«Милан» – 25 матчей, 47 очков

После начала 2023 года команда больше боролась сама с собой. У «россонери» выбыл вратарь Меньян, и это повлекло множество проблем, в первую очередь — с обороной. Начиная с 14 января миланцы также проиграли в гостях «Лацио» (0:4) и «Интеру» (0:1). Вдобавок за это время была ничья с «Лечче» (2:2) и победа над «Монцей» (1:0).

Однако перед возвращением французского голкипера дела «Милана» стали налаживаться. Изменения появились из-за тактического эксперимента Пиоли. Прямо перед миланским дерби он перевел команду на формацию с тремя защитниками. От «Интера» был пропущен один мяч, но разница при игре в атаке и в обороне сильно бросалась в глаза, в связи с чем «Милан» продолжил действовать в подобной манере.

В 24-м туре «красно-черные» одолели своего конкурента «Аталанту» со счетом 2:0 и продлили победную серию до 4 матчей во всех турнирах, не пропустив ни в одном из них. Последняя подобная серия у клуба была в феврале 2018 года. К сожалению для «россонери», улучшить ее не удалось. В 25-м туре они проиграли на выезде «Фиорентине».

«Рома» – 24 матча, 44 очка

На прошлых выходных подопечные Моуриньо проиграли «Кремонезе» – команде, которая не могла победить в чемпионате Италии 31 встречу подряд. Это была самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги. В 25-м туре римлян ждет сложный матч против «Ювентуса», который пребывает в хорошей форме и вряд ли будет сдавать свои позиции.

Конкуренция за попадание в лигочемпионскую зону очень высока, а в СМИ уже сейчас появилась информация об уходе Жозе Моуриньо из клуба в случае, если «Рома» не сможет попасть в топ-4 Серии А. Действующий контракт португальца рассчитан до лета 2024, но может быть расторгнут раньше срока.

В оставшихся турах римлянам предстоит сыграть против всех команд верхней части таблицы, кроме «Наполи», которому «Рома» уже успела проиграть во втором круге. Календарь «джалоросси» является одним из самых сложных среди конкурирующих клубов. Вдобавок к этому прибавляется еще и борьба в плей-офф Лиги Европы.

«Аталанта» – 25 матчей, 42 очка

Главный тренер «черно-синих» Джан Пьеро Гасперини потерял одних лидеров, но смог перестроить команду и найти новых звезд. После ухода Гомеса, Иличича, спада в игре Муриэля специалисту удалось открыть для футбольного мира Лукмана и Хелунда.

Адемола Лукман был игроком, который подавал большие надежды еще лет 5 назад, но переходил в «Аталанту» в качестве погасшей звезды. Однако Гасперини сумел возродить карьеру англичанина. В 2023 году Лукман является одним из лучших футболистов Европы. Ему удалось забить 7 мячей в 8 матчах, и, если бы не «Наполи» со своей засверкавшей парой Кварацхелия — Осимхен, Адемола претендовал бы на звание лучшего игрока сезона в Серии А. Что до Расмуса Хелунда, то датчанин не настолько ярок прямо сейчас, но имеет довольно большие перспективы. На него уже претендуют «Барселона» и «Ювентус».

В последних матчах подопечные Гасперини пребывают в довольно плохой форме. За 6 прошедших игр лишь 1 победа и 1 ничья при проигранных встречах «Интеру» и «Милану». Однако календарь на оставшуюся часть сезона не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Поэтому есть надежда, что несмотря на конкуренцию со стороны больших команд, «Аталанта» сможет пробиться в топ-4.

«Ювентус» – 24 матча, 35 очков

Положение «старой синьоры» сильно затруднилось после наложенных на нее санкций. Перед объявлением о штрафе команда выдала серию из 8 встреч без пропущенных мячей. Сразу после – пропустили 8 в двух матчах чемпионата. Кроме того, судебные тяжбы еще не завершились, и с «Юве» судятся его бывшие игроки – Роналду и Дибала, которые хотят получить удержанную во время пандемии заработную плату.

Несмотря на все проблемы вне поля, подопечным Аллегри удается исправно набирать очки. За весь февраль «Ювентус» сыграл 7 встреч, из которых лишь 1 завершил вничью (в Лиге Европы с «Нантом»). Очевидно, что в оставшихся матчах сезона «старая синьора» сделает все, чтобы нагнать отставание от первой шестерки и, возможно, вернуться в борьбу за топ-4.