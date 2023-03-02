Борьба «Спартака» за титул, тренерские дуэли и много красивых голов. РПЛ возвращается

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вчера, 23:57

Начинается весенняя часть чемпионата.

Определяющая роль старта

«Зенит» играет против «Пари НН» и «Химок» в первых двух турах. Но дальше кубковый бой с «Динамо» — москвичи постараются попить чемпионской кровушки, и выездной поединок против ЦСКА , после которого будет понятно, возродится ли интрига. Шесть пунктов перевеса это много. Но «Ахмат» и «Факел» показывали, что можно делать Семаку больно, забирая очки в чемпионате. Параллельно есть задачи «Спартака». Против «Локомотива» бегали неплохо, хотя с понятными паузами. Но зимой подтянулись защитники, отсидел дисквалификацию Бальде, Промеса не отдают в твердые руки голландского правосудия. До начала мая, когда «Зенит» сыграет против «Спартака», расстояние между командами в таблице может чуточку сократиться. Абаскалю для чемпионской интриги нужно сразу обыгрывать «Урал», «Факел» и «Оренбург». Не будем врать, будто верим в чемпионство «красно-белых», но им нечего терять. Лучше рискнуть и финишировать чуть ниже в лиге без еврокубков, чем держаться за второе место скучными методами.

Сохранение голевой тенденции

Осенняя часть сезона понравилась многим зрителям, ведь у четырнадцати клубов после семнадцати туров от двадцати до сорока семи голов. У семи команд от тридцати забитых мячей. Средняя результативность бешеная, на зависть многим ведущим лигам, кроме немецкого чемпионата – 3.14 гола за игру. Причем влияли не только приключения «Оренбурга». «Химки», «Локомотив», «Факел» и «Сочи» допускали много грубых ошибок в защите. Атака в осенней части сезона превалировала, причем это еще вратари старались. Без подвигов Сафонова, Песьякова, Бабурина, Селихова и других голкиперов голов было бы еще больше. Зато форварды довольны. Писарский собрал 14 мячей и, судя по голевому дебюту в «Крыльях Советов», продолжит забивать. Промес, Малком и Чалов тоже среди фаворитов на звание лучшего снайпера РПЛ . Интрига есть, Малком отстал от Владимира и Квинси лишь на два мяча.

Развитие молодых футболистов

В чемпионате 113 человек моложе 23 лет, а 217 моложе двадцати шести. Многие клубы чаще используют юных игроков, обратная сторона медали после оттока легионеров и сокращения финансирования. Причем многие молодые футболисты являются основными в своих клубах, а не просто выходят на замену. Коваленко играет в «Крыльях Советов». Сильянов – основной защитник «Ростова». У Хлусевича место в основе «Спартака», невзирая на конкуренцию. Сперцян будет в одной из западных лиг с лета. У Захаряна тоже важная весна и большие шансы уехать. Денисову нужно не потерять место в основе «Спартака». От игры Сазонова, Карпукаса, Волкова, Сулейманова, Литвинова и Мелехина прямо зависят результаты их клубов. Да что там, у «Спартака» в заявке молодые Мелёшин, Зорин, Денисов, Литвинов, Игнатов, Маслов, Умяров, Хлусевич и Пруцев. Следить за развитием юных игроков весной будет особенно интересно.

Крутые тренерские дуэли

Кубковые поединки стали затравкой, но основным блюдом будут матчи РПЛ . Бои Бердыева против многих молодых коллег. Игры Карпина против хорошо ему знакомых и новых соперников, вроде Ивича. Йокановича хорошенько проверят после трех матчей против Осинькина. Галактионова протестируют на новом месте. Многие попробуют воспользоваться моментом, пока «Локомотив» будет искать новую победную игру. Абаскаль сыграет против Йокановича, Ивича, Карпина, Семака и Федотова. У ЦСКА впереди матчи против Бердыева, Осинькина, Семака, Галактионова, Ивича и Карпина. Сложнейшие тренерские дуэли делают РПЛ богаче. Отдельные тренеры не попадут в ритм и к лету будут на грани увольнения, но большинство справится, как Карпин осенью. Также речь о лиге с пятью клубами из Москвы, будет много дерби.

Влияние точечных трансферов

Зимой не было денег, чтобы накупить сильных игроков для всех и каждого. И не было аргументов, чтобы таких людей заманить в РПЛ . Но были любопытные трансферы. Новый спортивный директор привез Абаскалю двух игроков в защиту – Тавареша и Дуарте. Помним, как на «Спартак» положительно повлияло появление Жиго. Знаем, что могут сделать с командой голы опытного форварда. Всплытие Дзюбы в «Локомотиве» тоже важно. Как и наличие в атаке Пиняева и Глушенкова. Ренану, Кади, Гарре и Лантратову тоже желаем успехов на новых местах. Зимой редко массовые закупки, но точечные ставки тоже важны. Пример – Вегхорст в МЮ .

Уровень формы суперзвезд лиги

Всегда любопытно сравнивать действия героев осенней части весной, ведь даже опытным людям, вроде Промеса, Малкома, Барриоса и Кузяева будет непросто сохранить форму. Что уж говорить о Соболеве, Сафонове, Уткине, Писарском, Сперцяне или Карраскале, ведь заметно моложе. Но тут включатся тренеры и спортивная мотивация. По кубковым матчам было видно, что за три месяца футболисты соскучились по профессии. Показали февральский максимум, невзирая на морозную погоду. А дальше по плану весна надежд, разочарований, победных серий и борьбы за выживание. На дне таблицы тоже интрига, даже если «Торпедо» и «Химки» синхронно утонут. Но тогда оставят «Пари НН» и «Факелу» право столкнуть «Локомотив» в зону стыковых матчей.