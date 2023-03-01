Что случится, когда уйдут Месси и Роналду. Будущее отразится в прошлом

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сегодня, 15:59

Без больших звезд точно не останемся.

Месси получит восьмой «Золотой мяч». Возможно, Роналду устанет выигрывать призы «Игрок месяца» в Саудовской Аравии и заглянет в Европу. Но поколение Лионеля и Криштиану отходит. Левандовски и Бензема подобрались к легендарному статусу вплотную после тридцати. Модрич в 37 лет играет великолепно, но параллельно развивается молодежь. Но на кого они похожи?

Мбаппе – Анри и Роналдо

Результативный форвард, рожденный в пыли, которую понимает на левом фланге. Килиан не копирует буквально ни Анри, ни Роналдо, но в его игре много деталей, которые составляли механизмы универсальных солдат. Зубастика ведь нельзя обозвать банальным нападающим. В «Барселоне» и «Интере» часто начинал атаки в зоне Мбаппе. Килиан с возрастом прибавит в работе без мяча. Он хитрый и взрывной, легенды получили достойного наследника.

Педри – Хави и Иньеста

Сравнение, которое давит на юного испанца. Педри всего двадцать лет. В его возрасте Хави не имел богатого опыта. Только-только дебютировал в сборной, а у Педри матчи на Евро и ЧМ . Хави раскрылся позже, не сразу стал звездой мирового футбола. Педри уже в центре внимания. Без него «Барселона» слабее, что показал вылет от МЮ . Желаем испанцу здоровья, сил и вдохновения. Педро Гонсалес Лопес смотрит вдаль через воображаемый бинокль в поисках трофеев.

Холанд – Ибрагимович и Левандовски

Можно оспорить мнение легендарного Петера Шмейхеля, что Холанд это Златан и Криштиану в одном флаконе. Эрлинг это классический центральный нападающий в лучших традициях школы главных эгоистов, но Роналду иначе. Ибрагимович тоже другой, ведь норвежец никогда не выбирает вычурные решения вместо верных. Но из-за габаритов и координации между ними есть сходство. Также эгоизм и помешанность на голах роднит Холанда с Левандовски. Ибрагимович говорил, что Эрлинг будет следующей суперзвездой, «если это позволит эго Пепа». Конечно же, швед не упустил возможность уколоть Гвардиолу.

Гави – Иньеста и Хави

Пабло Гавира, в отличие от Педро Гонсалеса, является воспитанником «Барселоны». В восемнадцать лет сыграл почти столько матчей за сборную Испании, как старший на два года коллега. Каталонцы после Хави и Иньесты получили похожую связку. Педри и Гави слишком юные, чтобы уметь все из арсенала великих испанских полузащитников. И одновременно умеют и обороняться, и атаковать. Гави – дерзкий малыш, поэтому не любит сравнение с Хави и Иньестой. Но параллель нельзя игнорировать, ведь ветераны тоже видят сходство, хотя считают, что малыши еще талантливее.

Беллингем – Зидан

С Зинедином хавбека сборной Англии сравнил руководитель академии из Испании, который знает Джуда с детства и воспитывал звезд «Барселоны». Неплохо подмечено. Одного роста, долговязые, пластичные, с любовью к работе двумя ногами при обводках. Джуд сильнее похож по манере игры на великого француза, чем любой из родных сыновей Зидана. Желаем Беллингему раскрываться с возрастом, как получилось у Зинедина, который в юности не был так замене, как Джуд. Англичанину осталось найти свой «Реал».

Мусиала – Мюллер

У немцев популярна футбольная наследственность. Даже тренерами сборной нередко становились люди, имевшие к ней отношение до этого. Нойер, разумеется, не буквально второй Кан, а Оливер не новый Майер. Учитываем также стиль футбола, не только общий паспорт. Но вот Киммих идет стопами Лама. А Мусиала, если использует бешеный потенциал, станет достойным наследником Мюллера. «Бэмби», как его прозвали, впервые выиграл Бундеслигу в возрасте, когда партнеры не давали ему хлебнуть пива во время празднования. Спустя несколько сезонов это полноправный игрок основы «Баварии», один из самых интересных футболистов мира.

Буффон – Доннарумма

Тезки становятся похожими, ведь Доннарумма взрослеет как вратарь. Старается реже глупо играть ногами, держится на линии, где остается королем. Грамотнее дает подсказки обороне. Буффона не так быстро сделали первым вратарем сборной, на Евро-2000 играл Тольдо. А вот младший Джиджи выиграл чемпионат континента в двадцать два года, был назван лучшим игроком турнира. Сейчас голкипер спасает ПСЖ . Через неделю от него зависит судьба двух фаворитов Лиги чемпионов, парижан и «Баварии». Посмотрим, будет ли младший Джиджи стабильным, как старший. Но это точно достойный наследник ветерана, который сам никак не наиграется. Буффон вернулся в «Парму» и продолжает тащить мячи после чужих ударов.

Впереди новые «реинкарнации»

История о наследниках в футболе одна из коренных, базовая и привлекательная. Как только Месси разыгрался, сразу пошли сравнение с Марадоной. И хотя «новых Диего» было много, Лионель после победы на чемпионате мира точно имеет право заявить, что стал достойным наследником. Впрочем, вряд ли до этого были сомнения, что сравнение рабочее. Диего и Лионель среди величайших всех времен. Месси предсказуемо гребет награды бульдозером.

В будущем хочется увидеть игроков, похожих по манере на Роналдиньо, Модрича, Несту, Суареса, Пирло, Видича, Тотти и Роббена. Похожие игроки пригодятся большому футболу. Разумеется, не отнимаем у молодежи яркую индивидуальность такими параллелями. Речь о разных футболистах. Но всегда приятно, когда появляется человек с громадным потенциалом, похожий на великого игрока. Это словно реверанс прошлому, отсылка к молодости и приятная нотка ностальгии. А чьей футбольной «реинкарнации» вам сейчас не хватает?