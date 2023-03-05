Три отменённых гола и спаситель Тюкавин. Йоканович проиграл, а «Динамо» победило

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сегодня, 18:48

Необычный матч с неожиданной развязкой.

Йоканович разочаровал

Какой футбол предлагает «Динамо»? Только не отвечайте «рациональный». Это «Рубин» Бердыева так играл. У Шунина восемь сэйвов — это лучший результат Антона за более чем три года в РПЛ . Никакого расчета, порядка и самоконтроля у хозяев не было. А если Йоканович попробует козырнуть серией из семи матчей без поражений на старте сезона, то напомним, что она включала ничьи против «Ростова» (заслуживали поражения), «Факела» (упустили победу с 0:2) и «Пари НН» (тоже вели в два мяча)? Игры на зависть всем тогда не было. Случился разгром «Торпедо» за счет разницы в классе. Увидели победу над «Спартаком» после единственного удара в створ, причем момент Тюкавину подарил игрок соперника.

Сегодня снова победа в один мяч, тоже гол Константина, а игра хуже, чем в дерби. Даже на самом успешном для Йокановича отрезке к тренеру и качеству футбола команды было много вопросов. Не вагон, как в случае с «Локомотивом», ведь «Динамо» на пятом месте, но впереди сложные матчи. Даже успешный октябрь после слабого сентября не рассказал ничего о тренере Йокановиче, его подходе и тактике. Видели, как забивал Смолов. Помним, что голевые передачи отдавал Захарян, когда знал, что им заинтересовались в «Челси» и свыкся с мыслью, что не оказался в Лондоне прошлым летом. Появились основные латерали. Кутицкий занял позицию в опорной зоне, ведь после ухода Моро планировали использовать там Норманна, но норвежец получил травму. Банальные перемены без выдающихся тренерских ходов.

Впрочем, те неуверенные поединки можно было списать на адаптацию тренера к команде и чемпионату. Теперь прошла зима, сборы, а календарь подарил три матча подряд с одним соперником, невезучим и из середины таблицы. Что делает опытный наставник в таком случае? Карпин после ничьей с «Динамо» обыграл Йокановича. Потом снова проиграл в Кубке, но взял реванш в чемпионате. Получается, Славиша не использовал три из четырех попыток против «Ростова» показать хороший футбол.

«Динамо» растерялось

С «Крыльями Советов» в Кубке Йоканович тоже не справился. Ни одного сильного матча из трех. Во втором поединке устраивала только победа, но пропустили первыми, не создали больше моментов – 5:6 по точным ударам, и вылетели в Путь регионов, попав на «Зенит». С таким футболом, как сейчас, Йоканович не пройдет Семака в одном матче в Санкт-Петербурге через две недели.

Стартовый отрезок сегодня был полностью за «Крыльями Советов». И это уже тренерское поражение. Когда наставник на бровке пародирует движения собственного футболиста, то это всегда плохой знак для команды и самого специалиста. Злой мушкетер Йоканович словно смотрел игру чужого коллектива. Разницу легко было понять по старту второго тайма, когда Славиша включил «Динамо» тактику, которую подопечные не использовали до перерыва. Когда девять человек оказываются на одном фланге во время обычной атаки соперника, то это признак растерянности и неготовности.

У «Динамо» не было ширины, не было вертикалей, связей между линиями, правильной высоты работы оных. Чудом не пропустили дважды до перерыва по правилам. В первом случае Бейл оказался в офсайде, защита «Динамо» не перестроилась после жесткого отбора мяча у Захаряна. Во втором случае Шунин вылетел из ворот, мяч ударился о Гарре, который забил. Но судьи гол отменили.

Хотя рука аргентинца была прижата к телу, в правилах написано, что если сразу после попадания мяча в руку атакующему игроку забит мяч, то не имеет значения, случайно или закономерно. Но если бы мяч попал в руку Гарре по ходу комбинации и момент был заигран, то судья не отменил бы забитый мяч. Заслужило ли «Динамо» это везение? Нет. Но получили подарок судьбы, которым воспользовались в самом конце.

Осинькину опять не повезло

Футбол не всегда справедлив, и за это мы его не любим. Зато жизненно. И часто под пресс реальности попадает команда из Самары. В первом круге они по ожидаемым очкам были пятыми после «Динамо». А в таблице лишь на 11-й строчке. Осинькину не везло в атаке и в обороне. Также тренер вынужден работать после кадровых потерь на постоянной основе. Три года назад «Крылья Советов» в РПЛ представляли Рыжиков, Дмитрий Комбаров, Анюков, Гацкан и Соболев. В прошлом сезоне играли Чернов, Пруцев, Зиньковский, Глушенков и Сарвели. Теперь новые герои. Коваленко четко отработал, хотя выход Норманна улучшил положение «Динамо» в центре поля. Евгеньев, Гарре и Бейл провели хороший матч.

В концовке сначала немного повезло «Крыльям Советов», когда был отменен гол Смолова. Федор забил, но до этого Сазонов и Фернандес вели борьбу с соперником. И оба касались его руками. Арбитры увидели на повторе, что Саба ударил ладонью оппонента. Казалось, что получатся странные нули с тремя забитыми и отмененными голами, но вмешался джокер. Тюкавину хочется в основу, но Йоканович не придумал за зиму, как играть с двумя нападающими.

«Динамо» повезло, а теперь нужно отработать удачу футболом против «Зенита», а потом с «Краснодаром» и «Уралом» в РПЛ . Первый тайм был одним из самых слабых и вялых у «Динамо» за несколько сезонов. И трибуны помочь не могли, многие фанаты ожидаемо не пришли.

Пока новый тренер не выбрал идеальную тактику. Возможно, нужно чаще играть «4-4-2», сместив Захаряна на фланг, а Норманна сделав напарником Фомина. Похоже, иногда Смолову нужно на лавку, если не готов физически. По-прежнему нет опытного вожака в центре обороны, там лишь молодежь. Очевидно, что на данный момент «Динамо» в странном состоянии.