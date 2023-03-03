«Барселона» выиграла первый матч Эль Класико. Но у «Реала» будет шанс в ответной встрече

1677830435

сегодня, 11:00

«Блаугране» удалось удивить Карло Анчелотти.

Хави решил поставить автобус на «Бернабеу»

К матчу в Мадриде «Барселона» подходила немного обескровленной – команда потеряла Педри, Дембеле и Левандовского, что нанесло серьезный кадровый удар. Кроме того, подопечные Хави потерпели два поражения подряд и подходили к матчу в Мадриде определенно не в самом лучшем расположении духа.

Еще перед игрой «сине-гранатовые» понимали, что результат первой встречи придется выстрадать. Каталонцы приезжали с намерением выставить низкий блок на «Бернабеу». Так и получилось – 45% действий мадридцев пришлись на треть поля «Барселоны». Для сравнения, в игре с «Атлетико» у «Реала» этот показатель равнялся 36%, а большую часть времени мяч был в середине поля. Стоит признать, что глубокая линия обороны от «Барсы» выглядела очень качественно в большей части матча.

«Барселона» активно применяла фланговый прессинг, а при обороне играла в 5 защитников. Интересно, что пятым при такой расстановке становился Рафинья. Из-за этого мадридцы имели пространство только в глубоких зонах и на флангах, поэтому они сваливались в прострелы и навесы, но этого команде Анчелотти было недостаточно для взятия ворот.

Во втором тайме владение «Реала» было еще больше относительно первого. Для Эль Класико это поразительно. «Сливочные» провели с мячом 65% игрового времени. Это самый большой показатель мадридцев за 9 лет, а для каталонцев 35% стали самым низким процентом владения во всех играх за аналогичный период. Несмотря на победу, Хави остался недоволен игрой команды:

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

Владение мячом не принесло «Реалу» ни одного удара в створ ворот гостей

Уже на первой минуте прозвучал тревожный для «Барселоны» звоночек. Луке Модричу удалось убежать от нескольких игроков гостей, но после его удара мяч попал во внешнюю стороны сетки. Правда, боковой арбитр зафиксировал офсайд, но этот эпизод ознаменовал характер всей встречи – хозяева имели больше попыток для взятия ворот, чаще оказывались в штрафной «Барсы», но раз за разом упускали возможности из-за различных факторов.

Персональные ориентировки в среднем блоке позволяли перекрыть большинство игроков каталонцев. За первый тайм футболисты «Барсы» нанесли лишь один удар по воротам Куртуа, который произошел в результате прессинга и результативной ошибки Камавинги, у которого есть очевидные проблемы с выходом из-под давления.

«Реалу» в целом приходилось тяжело, когда каталонцы пытались накрыть их на чужой половине поля. В одном из эпизодов это принесло результат. Торрес отдал своевременную передачу на Кессье, который не смог переиграть Куртуа, но мяч все же залетел в сетку ворот бельгийца из-за рикошета от Эдера Милитао. Это позволило подопечным Хави еще сильнее окопаться в собственной штрафной и пытаться ловить мадридцев на контратаках.

После перерыва Карло Анчелотти пошел в еще больший навал, выпустил Родриго вместо Начо, отправив Камавингу на левый фланг обороны. Максимум, что «сливочным» удалось выжать – это огромное преимущество по угловым. Во втором тайме хозяева подали 8 угловых, в то время как у их ворот был лишь 1 стандарт.

«Сливочным» все же проще выступать против прессингующих команд, которые играют в открытый футбол, нежели против коллективов, выставляющих низкий блок. Во втором матче подряд проявляется нехватка идей и качественной доставки мяча в штрафную против глубоко обороняющегося соперника, который ещё и ведет в счете.

«Реал» наращивал свое преимущество, владел инициативой и территорией, но никак не мог наладить игру в атаке, которая выглядела очень сумбурной. Футболисты пытались обострять за счет индивидуальных действий, практически не используя комбинационный футбол. В целом за матч «сливочные» нанесли 10 ударов по воротам тер Штегена, но ни один из них не пришелся в створ ворот гостей.

Хави снова переиграл Анчелотти. Перспективы на остаток сезона абсолютно разные

С момента назначения испанца на пост главного тренера «Барселоны» команда четырежды одолела своих принципиальных соперников, проиграв в основное время лишь однажды. Все эти матчи имели абсолютно разный характер.

Победа на «Сантьяго Бернабеу» стала для «блауграны» второй в этом сезоне над мадридским клубом. В сентябре «сливочные» одолели соперника 3:1, но в январе текущего года «Барса» взяла реванш с аналогичным счетом, а теперь команда Хави нанесла им первое поражение в сезоне на домашней арене.

За ближайший месяц оппонентам предстоит сыграть еще дважды – оба раза на «Камп Ноу». Если «Барселоне» удастся получить положительный результат, то «Реал» потерпит поражения во всех внутренних соревнованиях, а единственной надеждой на сезон останется Лига чемпионов.

У каталонцев обратная ситуация относительно оставшейся части сезона. «Блауграна» уже вылетела из Лиги Европы после поражения от «Манчестер Юнайтед» и теперь может полностью сфокусироваться на национальных турнирах. Имея преимущество после победы в первом матче в кубковой баталии, а также 7 очков отрыва в чемпионате, «Барселона» способна забрать в копилку трофеев оба кубка.