Загадка Чупо-Мотинга остаётся открытой. Эрик продлил контракт с «Баварией»

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сегодня, 16:33

Нападающему 33 года, но нет признаков спада.

Изначально переход в «Баварию» казался странным

Эрик-Максим Чупо-Мотинг является основным форвардом «Баварии» в текущем сезоне. Еще 5 лет назад сложно было предположить, что он окажется в команде такого уровня, ведь провел абсолютно провальный сезон в Англии за «Сток Сити», забив лишь 5 голов в 30 матчах. До переезда на Острова его лучшая кампания была отмечена 10 забитыми мячами.

Неожиданно после ужасного сезона в Англии Чупо-Мотинга подобрал ПСЖ , где за сезон он принял участие лишь в 31 матче, в которых отличился 6 мячами. Ужасающий показатель для игрока клуба высочайшего уровня. Еще более удивительным стал его переход в мюнхенскую «Баварию» летом 2020-го. В первых двух сезонах он также не смог себя проявить – всего 7 голов за 42 матча.

Первые два года в «Баварии» Чупо был приемлемой подменой Роберта Левандовского, который очень редко нуждался в том, чтобы его заменяли. Камерунец знаком с ролью запасного форварда. Та же роль была у него и в Париже, поэтому ничего нового для него не произошло.

Неожиданный поворот произошел в этом сезоне

Летом 2022-го «Бавария» потеряла Левандовского и приобрела в нападение лишь Садио Мане из «Ливерпуля», рассчитывая, что он сможет играть на позиции ложной девятки, как это было в последние полгода до переезда из Мерсисайда. В какой-то момент Мане получил повреждение, и Чупо-Мотинг начал выходить в основном составе.

Для многих результат, который начал показывать Эрик, стал очень неожиданным. В октябре Чупо был признан лучшим игроком «Баварии». Форвард сделал 10 результативных действий (7+3) в 10 матчах. Причем выбор был слишком очевиден – за него проголосовало 75% болельщиков мюнхенцев.

После чемпионата мира камерунец не сбавляет оборотов. В конце января его показатели достигли впечатляющих для себя самого. 11 голов в 10 встречах за мюнхенский клуб. Хорошая форма Чупо вызывала много хвалебных отзывов, и, в том числе, от главного тренера команды Юлиана Нагельсманна:

Первые полтора года он не всегда мог полноценно тренироваться. Но сейчас, играя регулярно, он находится на хорошем уровне физподготовки.

В последние месяцы Чупо-Мотинг стабильно выходит в стартовом составе и приносит пользу команде даже в тех встречах, в которых ему не удается отличиться результативным действием.

Чупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до лета 2024-го

33-летний форвард продлил контракт с мюнхенским коллективом до лета 2024 года. За прошедший период игроку удалось доказать свою состоятельность и выбить из клуба жирный контракт. По новому соглашению камерунец будет получать около 10 млн евро в год, включая бонусы, в то время как по предыдущему заработная плата составляла 3,5 млн евро.

Важным условием руководства «Баварии» являлся их принцип, касающийся игроков старше 30 лет. У них есть правило, согласно которому клуб заключает контракты с возрастными игроками максимум на один год. Продлив свое пребывание в клубе, Чупо отмел всех кандидатов. Ближайшим летом должно было истечь его соглашение.

Однако, кроме этого, подписание контракта сделало маловероятным приобретение «Баварией» любого другого форварда. Основным кандидатом на трансфер был нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Теперь «Бавария» может спокойно положиться на Чупо и на молодое дарование в лице 17-летнего Матиса Теля, который успел поучаствовать в этом сезоне в 14 встречах и забить 4 мяча.

Главный плюс Чупо-Мотинга – умение играть в подыгрыше

Юлиан Нагельсманн всю свою карьеру любил использовать на острие своего коллектива игрока, который способен создавать пространство для своих партнеров, играть в стенку и отдавать разрезающие передачи. В «Хоффенхайме» у него был Сандро Вагнер, в «Ред Булле» – Юссуф Поульсен и Тимо Вернер.

Вагнер и Поульсен были очень похожи на Чупо-Мотинга. Рослые форварды, которые играли умных столбов. Что-то похожее исполняет Оливье Жиру в сборной Франции Дидье Дешама: они все скидывали мяч партнерам после забросов из глубины, когда их команда сталкивалась с прессингом.

Помимо умения играть в подыгрыше, в положительные характеристики Чупо образца текущего сезона можно записать и бомбардирские качества. Он уверенно движется в гонке бомбардиров и неплохо заменил в этом плане ушедшего Левандовского. Роберт, конечно, был голеодором, с которым тяжело сравниться, Эрику далеко до показателей поляка, но все же его конвертация забитых мячей тоже удивляет. Особенно на фоне его прошедших сезонов.

Если сравнить показатели голов, то Чупо забивает за матч в среднем 0,75 голов, в то время, как Роберт 0,92. Весомое изменение в текущей кампании произошло у камерунца именно в плане качества реализации. Всю карьеру форвард забивал меньше, чем ожидалось, но сегодня лучше его реализуют моменты лишь 4 игрока Бундеслиги – Нкунку, Мусиала, Хофманн и Беккер.