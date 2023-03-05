«Арсенал» коллекционирует безумные победы. Прервали ужасную серию из 65 матчей в АПЛ

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сегодня, 11:22

Знаковый камбэк против «Борнмута».

Впервые за 37 лет в основе не было людей Венгера

Важный сезон для «Арсенала». Артета переворачивает страницу в книге жизни знаменитого клуба. Впервые с января 1986-го в стартовом составе «канониров» не было людей, игравших у Венгера, ведь Джака остался на скамейке. Легендарный тренер появился в лондонском клубе в 1996-м, но встретил ветеранов, вроде Адамса и Диксона, которые давно выступали за «Арсенал». У Артеты нет никого, кто родился до начала этой серии.

Символично, что именно в поединке против «Борнмута» лондонцы впервые за десять лет одержали победу в АПЛ , уступая в два мяча. Не всегда команда Венгера была безвольной, но статистика не врет. «Арсенал» в феврале 2012 года уступал в дерби Северного Лондона в два мяча, но забил «Тоттенхэму» пять раз. «Шпор» тренировал Реднапп, у «Арсенала» спасали игру Ван Перси, Уолкотт и Росицки. Спустя десять лет собралась серия из 65 поединков, когда максимумом для «канониров» была ничья 2:2, если уступали в два мяча.

Отсутствие воли привело их в низшую точку в двадцать первом веке, к двум восьмым местам подряд. Настолько низко «канониры» не финишировали в АПЛ с 1995 года. Тогда они стали двенадцатыми. В следующем сезоне поднялись выше, но у тогдашнего тренера начались конфликты с руководством, он ушел. Фаворитом на пост стал Йохан Кройф – голландец разругался с боссами каталонцев, в итоге пришли к оригинальному решению. Без работы сидел бывший тренер «Монако», который годик поработал в Японии. Именно этого специалиста назначили.

Так Венгер стал тренером «Арсенала» вместо Кройфа. И хотя последние семь лет работал не очень удачно, не сразу после его ухода дела пошли вверх. Но решение заменить Эмери на Артету оказалось верным – воспитанник школы «Барселоны» за три года изменил команду до неузнаваемости. И продолжит, ведь запланировал летние трансферы.

Вырвали победу на 97-й минуте сложнейшего матча

Оказалось, волевая победа над «Астон Виллой» не была основным блюдом. Решили усложнить задачу. «Арсенал» пропустил от «Борнмута» на девятой секунде матча. Второй самый быстрый гол в истории АПЛ . Быстрее забил только Шейн Лонг из «Саутгемптона» в ворота «Уотфорда», справился за 7.69 секунды. Когда фаворит получает по ушам, то у соперника, который ведет борьбу за выживание, одна задача – выдержать давление. «Вишни» старались, а когда на 57-й минуте забили еще раз, многие похоронили «Арсенал».

Но «канониры» не остановились. Еще в первом тайме Артета выпустил Смита-Роу и Уайта. Сначала Эмиль сделал голевую передачу на Томаса Партея, а потом тренер решил убрать атакующего полузащитника с поля. На замену появился Нельсон. Атаки левым флангом стали еще острее, именно вингер отдал голевую передачу на Уайта. Три мяча в поединке создали футболисты, вышедшие на замену. Поскольку «вишни» безбожно тянули время, арбитр добавил достаточно времени, чтобы у «Арсенала» оставался шанс на еще парочку атак.

Сака и Мартинелли закрыли, но нашли брешь на левом краю. Нельсон разместился строго на фланге, резал угол ради ударов, а Зинченко работал ближе к центру. Активная игра Александра – пробил по воротам, привела к рикошету и угловому. После подачи мяч удачно отскочил к Нельсону, который настроил левую ногу на удар. Заканчивалась 97-я минута матча, трибуны забились в экстазе, Артета и футболисты «Арсенала» сходили с ума от счастья!

Впереди 12 невероятных чемпионских экзаменов в АПЛ

Люди зависят от эмоций, которые влияют на ментальное состояние. Голова меняет качество жизни. «Арсенал», вырвав победу над «Астон Виллой», нашел силы на победный мяч «Лестеру» в гостях и уверенно убрал «Эвертон» дома. Но частота игр, двенадцать с начала года, влияет на физические кондиции. Артета применяет ротацию, но скамейка короткая. Не случайно зимой приглашали Мудрика и Фелиша. Троссард приносил пользу, но достаточно травм и функционального спада, чтобы в составе «Арсенала» появились дыры. С другой стороны, эмоции подстегивают.

Ментально «канониров» изменил Зинченко. Александр переехал из Манчестера вместе с Жезусом, который готовится к возвращению. Бразилец нужен новой команде, ведь в 23 матчах создал 12 голов. А Зинченко вовсе незаменим. С первых дней в Лондоне твердил новым коллегам, что нужно бороться за первое место в АПЛ . Сначала все смеялись, а теперь не до смеха. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять пунктов, а должен был на семь. Арбитры украли у Артеты победу, забыв о правилах футбола.

Зато «Арсенал» претендует на титул всерьез впервые за 19 лет. Тогда Анри, Виейра и Пирес выиграли без единого поражения в АПЛ . В нынешних условиях это невозможно даже для такого маньяка, как Гвардиола. Но заметим, что в 2004 году Зинченко было восемь лет, Салиба и Сака по три года, а пятнадцатилетнего Итана Нванери, которого Артета осенью сделал самым юным игроком в истории АПЛ , не было в проекте. Исторический сезон лондонцев продолжится борьбой против «Спортинга». Посмотрим, хватит ли сил и на Лигу Европы.

Большую часть пути в АПЛ «Арсенал» прошел достойно – 20 побед, 3 мировые, 3 поражения, но впереди непростой отрезок. У Гвардиолы тоже будут сложные матчи против «Ливерпуля», «Брайтона», «Челси» и самого «Арсенала». Но Артету с конца апреля поджидает Хосеп, который одержал семь подряд побед над лондонским клубом, «Челси», «Ньюкасл» и «Брайтон». И поскольку «аристократы» играют против Микеля раньше, чем против Хосепа, то могут дать бой соседям и уступить Холанду. «Арсеналу» будет сложно.