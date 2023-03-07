«Бавария» — «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1678165070

сегодня, 07:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — « ПСЖ », который состоится 08 марта 2023 года

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана смогли выиграть первый матч в Париже (1:0) и теперь полны уверенности перед ответной встречей. Тем не менее, соперник у «Баварии» очень серьезный и любая расслабленность будет мгновенно наказываться. В чемпионате Германии мюнхенский клуб идет на первом месте в турнирной таблице, но делит его с «Боруссией» Д, поэтому у тренерского штаба много работы на всех фронтах.

04 марта «Бавария» на выезде обыграла «Штутгарт» (2:1), а 26 числа на своем поле не оставили шансов «Униону» (3:0).

« ПСЖ »

Кажется, что парижский клуб разобрался с проблемами, которые преследовали его текущие месяцы и готов вернуться в борьбу в ответном матче с «Баварией». Команда уже побеждала мюнхенцев на выезде несколько лет назад, поэтому еще один успех вряд ли станет большой сенсацией. В чемпионате Франции « ПСЖ » идет на первом месте с 63 баллами и опережает «Марсель» на восемь пунктов.

04 марта « ПСЖ » обыграл на своем поле «Нант» (4:2), а 26 числа на выезде переиграл «Марсель» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.85

Ничья – 4.6

Победит « ПСЖ » – 3.75

Статистика

« ПСЖ » проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Бавария» уступила только один раз

» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Бавария» уступила только один раз Восемь из десяти последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 2.5 мячей

» завершились тоталом больше 2.5 мячей «Бавария» выиграл семь из десяти последних матчей с « ПСЖ »

» Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что после первого поединка, во втором болельщики увидят результативную игру с голами от обеих команд.